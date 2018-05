Empresarios de Cataluña temen otra fuga de empresas tras la elección de Torra

La líder de la oposición entiende que la investidura de Torra agravará la fractura social y política en Cataluña

El acto de contrición de Quim Torra por sus comentarios y mensajes despectivos contra los españoles y todos aquellos que no son independentistas no logró convencer ayer a los partidos constitucionalistas, que volvieron a la carga con nuevos artículos en los que el recién elegido presidente de la Generalitat considera «bestias» o «colonos» a los catalanes que se oponen a romper con España. «La ideología que defiende es xenofobia y populismo excluyente», denunció la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que apeló a la unidad de toda la oposición para hacer frente el secesionismo. La portavoz liberal mostró su preocupación no solo por que el independentismo haya recuperado las riendas del Ejecutivo catalán, sino porque cree que su desembarco en el Gobierno catalán agravará la fractura social y política que vive Cataluña.

Seguir leyendo