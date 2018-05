Rajoy se verá mañana con Pedro Sánchez y el jueves con Albert Rivera

0

Nueva advertencia de Rajoy a los independentistas. Tras el comunicado difundido el viernes por Moncloa para censurar el discurso de Quim Torra y anunciarle que el Gobierno se mantendría «vigilante» para reparar cualquier actuación al margen de la ley, este lunes, coincidiendo con la segunda sesión del pleno de investidura, en la que el Torra ha sido elegido presidente de la Generalitat gracias a la abstención de la CUP, el titular del Ejecutivo ha vuelto a enviar un mensaje similar.

«A mí no me ha gustado», comentó en relación al discurso de Torra, pero insistió en que desde su gabinete van a «juzgar los hechos», y no las palabras. Rajoy insistió en afirmar que su Gobierno garantiza que velará por el cumplimiento de «la ley y la Constitución», aunque volvió a trasladar que apuesta «por la concordia y el entendimiento» como la mejor forma de abordar el futuro en unos «momentos difíciles» en los que apeló para superarlos «a la mesura, a la tranquilidad y a dejar de lado la ansiedad», un mensaje este último que parece que va dirigido a Ciudadanos, que en los últimos días ha endurecido su postura desmarcándose del bloque constitucionalista.

Rajoy hizo estas declaraciones tras presidir este mediodía en el Alcázar de Segovia el acto de imposición de las Grandes Cruces de la orden civil de Alfonso X el sabio. Durante su discurso no hizo niguna mención expresa a Cataluña, limitándose a ensalzar los beneficios de «una España abierta y diversa». El titular del Ejecutivo recordó la obra del monarca medieval, que durante su reinado «demostró pluralidad, entendimiento y una convivencia que nos ha hecho avanzar a través de la cultura», y defendió para la actualidad esa España «abierta y diversa con vocación de mejora». Aunque de manera muy velada, estas fueron sus únicas referencias a la situación en Cataluña.

Reunión con Sánchez y con Rivera

Según han informado desde el PSOE, esta mañana han mantenido una conversación telefónica el secretario general socialista, Pedro Sánchez, con el presidente del Gobierno. Ambos se verán mañana en Moncloa para negociar una postura conjunta a la hora de atender al desafío secesionista. En Moncloa confirman este encuentro. Y también otro con Albert Rivera el jueves a las nueve y media de la mañana.