Las mafias del tráfico de drogas en el Campo de Gibraltar tienen «legiones de jóvenes a sueldo»

La droga requisada es tanta que hay lista de espera para incinerarla y se acumula en búnkeres altamente vigilados

«Un alijo dura tres minutos. Ni un segundo más. Es lo que necesitan para meter en varios vehículos los 2.000 o 3.000 kilos de hachís que llegan en planeadoras y desaparecer. Hasta que no lo ves, no crees que sea posible mover todos esos fardos en tan poco tiempo. Pero sí lo es. Perfeccionaron la técnica hasta el punto de que ahora usan un tercer vehículo pensado por si aparecemos nosotros -expone una responsable de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) destinada en la bahía de Algeciras-. Su cometido es embestirnos para abrir hueco al que lleva la mercancía... Y que no saquen una pistola pensando que queremos robarles, entonces sí que se lía».

