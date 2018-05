Jueces y fiscales plantean un paro masivo tras fracasar su reunión con Justicia

0

La Voz de Galicia

redacción / la voz 13/05/2018 08:26 h

A Rafael Catalá se le complican los problemas. Unos días después de que centenares de jueces de toda España reclamaran su dimisión por poner en cuestión la capacidad del magistrado discrepante del tribunal que juzgó a La Manada, las siete asociaciones profesionales de las carreras judicial y fiscal han mostrado su abierto rechazo a las propuestas que les ofrece el ministerio en las conversaciones que mantienen desde hace meses sobre las condiciones laborales y profesionales de la judicatura. Las asociaciones mostraron ayer su visión «negativa» de la última reunión con el ministerio, celebrada el viernes, por lo que llamaron a jueces y fiscales a una «huelga masiva» el próximo día 22. Sería la segunda que comparten jueces y fiscales, tras la del 20 de febrero del 2013, y la tercera de los jueces, que pararon por primera vez el 18 de febrero del 2009.

Las cuatro asociaciones de jueces presentaron el año pasado al ministerio un documento titulado 14 propuestas para la mejora de la Justicia, al que posteriormente se añadieron otras cuatro peticiones presentadas por las tres asociaciones de la Fiscalía. Más de 3.500 profesionales de ambas carreras han suscrito una plataforma en la que se reclama el reforzamiento de la independencia judicial, la modernización de la Justicia y una mejora en las condiciones salariales, laborales y profesionales de las carrera judicial y fiscal.

Tras la reunión celebrada el viernes, el Ministerio de Justicia hizo público un comunicado en el que asegura que la mayoría de las reclamaciones de jueces y fiscales «están ya en trámite o en proceso de elaboración», y las demás se encuentran en «avanzado estudio».

El optimismo del departamento que dirige Rafael Catalá no es compartido por las asociaciones profesionales, que ayer respondieron con otro comunicado en el que aseguran que no se han producido avances en las negociaciones y tampoco han percibido un cambio de actitud en el ministerio, a pesar de las movilizaciones de las últimas semanas, con concentraciones ante los juzgados de toda España. «A estas alturas, el Ministerio de Justicia desconoce que las propuestas de las asociaciones no son catorce sino dieciocho, al haberse añadido hace meses las de las asociaciones de fiscales», argumentan en su comunicado para poner en evidencia la «indiferencia» con la que se sienten tratados por el ministerio.