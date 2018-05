Torra se estrena con nuevas amenazas

En Moncloa no agrada el perfil del nuevo candidato a presidir la Generalitat, aunque se niega a exteriorizarlo

El Gobierno se mantiene a la expectativa de lo que pueda suceder en Cataluña en las próximas horas, con el pleno de investidura convocado para mañana y que el lunes, en segunda vuelta, podría acabar con el nombramiento de Quim Torra como nuevo presidente de la Generalitat.

Oficialmente no quieren hacer una valoración del nuevo hombre designado por Puigdemont, limitándose a pedir que se mantenga dentro de la ley y que gobierne para todos los catalanes, y no solo para los independentistas. Sin embargo, de puertas adentro, admiten que «las cosas que escribe no son precisamente gratas ni agradables», reconoce una fuente del Ejecutivo en relación a sus tuits cargados de odio contra los españoles, pero insisten «en juzgarlo por sus actos a partir de este momento».

