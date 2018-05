La CUP amaga con votar no y frustrar otra vez la investidura

0

La Voz de Galicia

12/05/2018 08:15 h

En marzo, los independentistas aceleraron para investir a Jordi Turull antes de que el juez Llarena lo enviara a prisión. Pero se toparon con la negativa de la CUP a apoyarlo y se frustró el intento. Y aunque confían en que, ahora, al cuarto intento sea la vencida, la formación antisistema amaga con volver a malograr la formación de Gobierno. En el debate de la fallida investidura de Turull, el portavoz de la CUP, Carles Riera, dejó claro que solo darían su voto a favor de Puigdemont o de un candidato que se comprometiera a avanzar decididamente hacia la república. En aquella ocasión decidieron abstenerse en consideración a lo que calificaron de actitud represiva del Estado. Pero ahora no les convencen ni el candidato ni su propuesta, que consideran que no es rupturista ni responde a las necesidades de las clases populares. Por ello, algunas agrupaciones reclaman un consejo político, que podría celebrarse mañana, para debatir el sentido del voto y pasarse al no. Si así fuera, el rechazo de la CUP impediría la investidura de Torra, en primera y en segunda votación. Tal situación llevaría a Cataluña a unas nuevas elecciones en julio.

Precisamente ayer, el CEO (CIS catalán) difundió los resultados de su barómetro, según el cual la CUP casi triplicaría sus escaños (pasaría de 4 a 11) si hubiera comicios ahora. Con los datos del sondeo, Ciudadanos volvería a ser la primera fuerza política, pero la mayoría independentista se reforzaría gracias a la subida de los antisistema, pese a la leve caída de Junts per Catalunya y de ERC.

La encuesta muestra también que la mayoría de los catalanes (52,7 %) apuestan por continuar formando parte de España, aunque haya divergencias en la configuración de la pertenencia. Por otra parte, a la pregunta directa sobre la independencia, un 48 % se declaran a favor de ella.