ERC apremia a JxCat a proponer ya un candidato viable a la Generalitat

La Voz de Galicia

Barcelona / Colpisa 14/03/2018

Esquerra trata de activar el plan C de la legislatura catalana, una vez que han fracasado los intentos de investir a Carles Puigdemont y a Jordi Sànchez. Después de afirmar el lunes que no esperarían eternamente los recursos contra el Supremo por vetar a Sànchez, los republicanos dieron ayer un paso más e instaron a sus socios de JxCat a que pongan sobre la mesa cuanto antes, a poder ser esta semana, el que sería el sustituto del expresidente de la ANC como candidato a presidir la Generalitat. El emplazamiento lo hizo la número dos de Esquerra, Marta Rovira, 24 horas antes de que Puigdemont reúna hoy en Bruselas al grupo parlamentario de JxCat para abordar los posibles escenarios de la investidura. A la capital belga acudirán todos los diputados, salvo dos de los posibles candidatos a la presidencia, Jordi Turull y Josep Rull, que tienen prohibida la salida de España por orden judicial. Como posibles aspirantes para el plan C también tienen opciones Marc Solsona, Quim Torra, Eduard Pujol y Elsa Artadi.

ERC tiene asumido, y así lo ha pactado con la candidatura de Puigdemont, que el candidato a la presidencia de la Generalitat le corresponde proponerlo a JxCat. «Queremos un Gobierno efectivo y lo que falta ahora es tener candidato para hacer una investidura efectiva», señaló Rovira. «El nombre no será un obstáculo», aseguró. El mensaje de los republicanos fue nítido. Lo que ya no está tan claro es de dónde saca JxCat un candidato viable, es decir que no tenga causas pendientes con la Justicia y que además sea bien visto por la CUP. De entrada, los anticapitalistas ya han advertido que lo de menos es el nombre y que lo determinante es el programa de gobierno. La CUP reunirá de nuevo el sábado a su consejo político y, de entrada, su idea es mantener la abstención al candidato que les propongan desde JxCat y Esquerra, salvo que durante esta semana el acuerdo de legislatura de neoconvergentes y republicanos sufra modificaciones considerables que hagan posible la «implementación de la república».

La CUP afirmó que la propuesta actual de gobierno es autonomista y neoliberal y que su candidato ideal era Carles Puigdemont, porque suponía un desafío al Estado. «Pueden estar cambiando candidatos, pero si lo hacen para acatar el 155 nos lo ponen cada vez peor», aseguró la diputada Natalia Sánchez. La formación anticapitalista, por tanto, seguirá jugando sus cartas para apretar a sus socios, pero difícilmente moverá su posición mientras no empiecen a correr los dos meses para la convocatoria de nuevas elecciones.

Sobre este punto, el líder del PSC, Miquel Iceta, instó ayer a Torrent a convocar un nuevo pleno de investidura. También desde Ciudadanos Inés Arrimadas pidió al presidente de la Cámara que dé explicaciones ante el pleno e impulse el desbloqueo.

La Mesa del Parlamento catalán, no obstante, rechazó que su presidente tenga que comparecer para dar explicaciones, aunque sí admitió a trámite la petición del partido naranja de convocar un nuevo pleno, que podría celebrarse la semana que viene. Lo que está por ver es si es para la investidura del presidente de la Generalitat.

La Mesa aprobó también, con los votos de los grupos independentistas, instar a los letrados de la Cámara catalana a que elaboren un informe sobre las posibles acciones penales que podría emprender el Parlamento autonómico contra el juez del Supremo Pablo Llarena por no dar permiso a Jordi Sànchez para someterse al pleno de investidura que estaba convocado para el lunes pasado.

