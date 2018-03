La CUP reconoce «algún progreso» en la propuesta de JxCat y ERC pero aún ve lejos el acuerdo

Abandonado también por Clara Ponsatí, que deja Bruselas para irse a Escocia, el expresidente acusa al juez Llarena de usurpar la función del Parlamento y habla de volver a las urnas

Casi tres meses después de las elecciones, Cataluña sigue empantanada en la elección del presidente de la Generalitat. Roger Torrent ha aplazado ya dos plenos de investidura (el de Puigdemont y el de Jordi Sànchez) y si el independentismo pierde la jugada del Tribunal de Estrasburgo, el presidente de la Cámara catalana tendrá que iniciar una nueva ronda de contactos para proponer a un candidato, en este caso todo apunta a Jordi Turull, diputado de JxCat y exconsejero de la Presidencia en la anterior legislatura.

Turull estuvo en prisión preventiva por la macrocausa del 1-O y podría ser inhabilitado. Su presidencia podría ser transitoria. Y, como Sànchez, puede sufrir un doble veto: el judicial, si es condenado, y también el de la CUP, que insiste en que hasta la fecha no ha debatido sobre nombres y que el problema es que el programa que proponen JxCat y ERC no le parece suficientemente rupturista. Tras las últimas modificaciones, que plantean un proceso constituyente, una voluntad de avanzar hacia la república y una multiconsulta, ya no dice que es autonomista, pero sigue sin avalarlo. La asamblea de la CUP se reúne el sábado que viene. El problema que tiene Turull es que JxCat y ERC no pueden radicalizar aún más el programa de gobierno, porque el juez podría pedir su reingreso ante el riesgo de reincidencia, el mismo argumento que ha utilizado para denegar el permiso a Sànchez, pues cree que persiste la voluntad de implementar la república.

