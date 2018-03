Cifuentes y Carmena rememoran a las víctimas del 11M en la Puerta del Sol

Después de 14 años, la amenaza sigue presente, como demostraron los atentados de Barcelona y Cambrils

Director del área de Estudios Estratégicos e Inteligencia del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid, Luis de la Corte Ibáñez es uno de los mayores expertos en terrorismo yihadista, autor de libros como La lógica del terrorismo y La yihad terrorista, este último escrito junto a Javier Jordán. Cuando se cumplen 14 años del atentado más devastador cometido en España, analiza su impacto y considera que no es descartable que pueda repetirse.

-¿Qué lecciones hemos extraído de los atentados del 11M?

-El del 11M fue el primer gran atentado yihadista perpetrado en territorio europeo. Por tanto, la primera lección que se pudo extraer es que la motivación destructiva de Al Qaida y sus llamamientos a hacer la yihad contra Occidente entrañaban un riesgo auténtico para Europa, y no solo para Estados Unidos, como quizá se había preferido pensar en los años que siguieron a los atentados de Nueva York y Washington del 2001. La segunda es que los sistemas de seguridad español y europeos, como se volvió a comprobar al año siguiente en Londres, no habían adoptado los cambios necesarios para hacer frente a la amenaza yihadista tras el 11S. Y la tercera, que las consecuencias de la penetración de elementos yihadistas, que había empezado en Europa en la década anterior, no siempre son inmediatas y que, tarde o temprano, pueden plantear graves problemas de seguridad. Así, las investigaciones sobre la red del 11M revelaron que su origen estaba relacionada con una célula de Al Qaida establecida en los años 90.

