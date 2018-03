Registran la finca de familiares del detenido por acosar a la madre de Gabriel

La prenda interior de color blanco es la única pista certera que puede conducir a los investigadores a comprender qué pudo pasar con el niño cuando se dirigía a la casa de sus primos

La investigación que coordinan los agentes de la UCO especializados en la búsqueda de personas desaparecidas se centra en estos momentos en averiguar cómo llegó la camiseta con trazas de ADN del pequeño Gabriel al barranco de Las Agüillas, la zona en la que el pasado sábado su padre y su actual pareja la encontraron «entre unas cañas» mientras daban un paseo.

A día de hoy, la prenda interior de color blanco es la única pista certera (al menos, que haya trascendido) que puede conducir a los investigadores a comprender qué pudo pasar con el niño cuando se dirigía a la casa de sus primos, a cien metros de distancia de la de su abuela. Por el momento, los agentes de la Guardia Civil tienen que aclarar cómo la prenda de ropa, que no estaba entre las pertenencias que denunció su familia cuando ocurrió el suceso, llegó al cañaveral y si realmente Gabriel la llevaba puesta en el momento de su desaparición. El padre del menor se mostró convencido hace unos días de que sí era parte de su vestimenta. Fue su pareja «quien vistió ese día al niño» y el cansancio acumulado después de tantos días provocó que no pudieran concretar en un principio si la llevaba o no.

