«Vivimos angustiados, porque su desaparición no fue voluntaria»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia T. Longueira

Carballo / La Voz 07/03/2018 05:00 h

Samantha Añón Barbeira tiene 26 años y reside en Carballo. La joven es sobrina, por parte de madre, de Concepción Barbeira Mariño, de 46 años, desaparecida el viernes cuando acudía a trabajar como cocinera en el hospital de Avilés. Su vehículo, marca Audi, fue localizado sobre las once de la mañana cerca de la playa, en Santa María del Mar, a cinco kilómetro del domicilio, «pero en dirección completamente opuesta al hospital». El coche estaba abierto y tenía dentro el bolso, las llaves y otras pertenencias. El móvil lo había dejado en casa, «como era su costumbre».

Samantha Añón participó el fin de semana en las tareas de búsqueda y ayer dijo que la familia atraviesa por momentos delicados: «Vivimos angustiados porque tenemos claro que su desaparición no fue voluntaria. No sabemos qué pudo haber pasado, pero, desde luego, su carácter no es el de marcharse así porque así. Es más, es una persona miedosa en ese sentido».

El paso de las horas no ha hecho más que agrandar ese sentimiento de preocupación: «La Policía Científica analiza el coche y la Guardia Civil rastrea la zona de la playa por tierra, mar y aire, pero hasta el momento no se ha localizado prenda alguna, pista o indicio que sirva para saber su paradero. Y aunque no hay una postura oficial al respecto Samantha no descarta que las tres desapariciones de Asturias guarden relación: «Las tres mujeres son de complexión delgada y de mediana edad. Una desapareció hace algo más de diez días (por la localizada Paz Fernández), otra el 1 de marzo y mi tía, el 2. Demasiadas coincidencias», dijo.