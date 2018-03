JxCat amenaza al juez con una querella si no deja a Sànchez ir a la investidura

0

La Voz de Galicia

07/03/2018

El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, firmó este martes la convocatoria del pleno de investidura de Jordi Sànchez como candidato a la presidencia de la Generalitat. El debate comenzará el próximo lunes, a las diez de la mañana. En principio, porque a día de hoy la gran incógnita es saber si la sesión parlamentaria podrá celebrarse, ya que el expresidente de la ANC está en prisión preventiva y para acudir a la Cámara catalana necesita el permiso del juez del Supremo, Pablo Llarena. Por ello, JxCat puso este martes en marcha toda su maquinaria jurídica, acompañada de una amenaza de querella criminal contra el magistrado, para tratar de que su número 2 pueda estar presente en el debate y pueda someterse a la votación. El abogado de Sánchez se dirigió al Supremo y al Constitucional para hacer una doble petición: reclamar la «inmediata libertad provisional» del dirigente nacionalista o bien para que se le dé un «permiso extraordinario» para poder acudir al acto de investidura.

En este último caso, el letrado Jordi Pina cita el antecedente de Juan Carlos Yoldi, quien estando en prisión preventiva como miembro de ETA fue autorizado en 1987 a participar en un pleno de investidura en el Parlamento vasco. El letrado expone la «decidida voluntad» de su cliente de «obrar siempre de modo pacífico y respetuoso con la legalidad, sin que ello comporte renuncia alguna a sus firmes convicciones independentistas y republicanas». El argumento de los secesionistas es que si no puede participar en el pleno se estarán vulnerando sus derechos como diputado y los de los ciudadanos que le eligieron, y se estará alterando «el sentido de la voluntad de una cámara parlamentaria elegida democráticamente» y al mismo tiempo «lesionando la autonomía» de Cataluña. «Se estaría causando un grave daño para la credibilidad, nacional e internacional, de un ordenamiento constitucional que dice estar basado en valores como la democracia, la libertad y el pluralismo político», según la defensa de Sànchez.

El propio candidato expresó en Twitter que si el Parlamento catalán le elige presidente, trabajará «por el conjunto de la ciudadanía, por la libertad y la democracia». «Y lo haré con la dignidad que la sociedad catalana siempre ha mostrado. ¡Luz en los ojos y fuerza en el brazo!», remató.

Además de la solicitud del letrado, los independentistas reclamaron a los juristas del Parlamento catalán que elaboren un informe sobre si la propia Cámara puede pedir al juez Llarena la asistencia de Sànchez. Y mientras, Junts per Catalunya presionó al juez Llarena para que permita la investidura de su diputado, amenazando al magistrado con que si deniega la libertad al candidato neoconvergente, le presentará una querella criminal por prevaricación. «Los jueces deben ser justos», según Eduard Pujol (JxCat), pero a su juicio «no pueden decidir quién puede y quién no puede ser presidente de un país».

Escasas posibilidades

Sànchez lo tiene muy complicado por la vía jurídica, pero también por la política. Y es que, si pudiera asistir al pleno, a día de hoy solo tiene el apoyo de JxCat y ERC, que suman 66 escaños, dos menos que la mayoría absoluta. Puigdemont y Comín además no están dispuestos a renunciar a sus escaños, por lo que ya son dos votos menos, y la CUP insistió ayer en su negativa a investir a Sánchez y aseguró que ve difícil que pueda cambiar su posición de aquí al lunes. JxCat, en cambio, se mostró convencida de que podrá convencer a los cuperos.

Desde la oposición, en cambio, acusaron a los independentistas de ser conscientes de que Sánchez no será investido. Fuentes de Esquerra dieron ayer por hecho que no se celebrará el pleno y admitieron que tras la opción del expresidente de la ANC deberán ponerse sobre la mesa nuevos candidatos.

Hacienda investiga los pagos a empresas afines al independentismo

El Gobierno no ha desistido en su empeño de esclarecer si el Ejecutivo catalán llegó a desviar dinero público para financiar el proceso independentista. La Secretaría de Estado de Hacienda ha enviado esta semana un nuevo requerimiento a la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, en el que, según fuentes del ministerio de Cristóbal Montoro, se solicita «información sobre determinados pagos en los que ha surgido alguna duda». Pagos tanto a personas como a empresas que podrían haber estado, en definitiva, vinculadas a la causa soberanista. En el documento, con fecha del lunes y según avanzó La Vanguardia, se demanda concreción sobre los abonos efectuados desde el año 2015, entre otros, al empresario y expresidente del diario Ara Oriol Soler, relacionado en la actualidad con varios proyectos culturales. Y no solo se reclama el concepto de los pagos y detalles sobre los contratos que pudo suscribir con la Generalitat o cualquier organismo público, sino que Hacienda pide la identidad de los funcionarios, empleados o autoridades que intervinieron en los mismos. En la lista de los receptores figuran, además, varias sociedades del grupo audiovisual Mediapro que fundó Jaume Roures y responsables de actos y publicaciones supuestamente orientados a la promoción del proceso independentista.

«Voto porque todos ustedes vayan a prisión», le espeta un directivo alemán a Torrent

C. R.

Roger Torrent es en estos momentos la máxima autoridad autonómica de Cataluña, a la espera de que se forme un nuevo gobierno, y en cada acto social al que acude se está encontrando con la hostilidad de una parte de la sociedad civil hacia el proceso secesionista. Le ocurrió hace una semana en el Colegio de Abogados de Barcelona, donde la cúpula judicial de Cataluña le hizo un desplante, y le volvió a pasar ayer en una conferencia organizada por el Círculo de directivos de habla alemana, en Barcelona, donde recibió duros reproches como cara visible del secesionismo.

Durante el coloquio, uno de los asistentes llegó a expresar su deseo de que los dirigentes secesionistas sean encarcelados por las «mentiras» que vierten y por incumplir la ley. «Han conseguido que 3.000 empresas se vayan de Cataluña y nos han hecho retroceder medio siglo. Voto por que todos ustedes vayan a prisión», espetó uno de los asistentes al presidente del Parlamento catalán. Una buena parte de la sala aplaudió, mientras Torrent ponía cara de circunstancias. Otra de las intervinientes incluso se atrevió a exigirle al presidente de la Cámara autonómica que se quitara el lazo amarillo porque ofende a la mitad de la sociedad.

Torrent les replicó que, como diputado y ciudadano, tiene derecho a defender sus convicciones, aunque en esta ocasión evitó hablar de presos políticos, lo que provocó el desplante del otro día en el Colegio de Abogados.

Otro de los directivos alemanes le recriminó que haya designado a candidatos a la investidura que están fuera del país o en prisión. Torrent defendió a Jordi Sánchez y su legitimidad para ser candidato.

El presidente de esta entidad empresarial, que agrupa a más de 200 multinacionales alemanas radicadas en Cataluña, se desmarcó de la posición individual de los socios que tomaron la palabra, aunque también se mostró crítico con el independentismo y sus efectos en la economía. «La inseguridad no nos permite tomar decisiones de inversiones», alertó Albert Peters, que pidió a los futuros gobernantes catalanes que «vuelvan a la legalidad». Aunque también dijo que no se puede dar la espalda a dos millones de votantes (independentistas) y que el Gobierno central debería «hablar, negociar y pactar» con el próximo Ejecutivo catalán. Criticó además que el rey no haya sido más «conciliador» con los soberanistas. No obstante, también advirtió a los secesionistas que «si se viola la Constitución nos vamos».