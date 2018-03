Jordi Sànchez pide al Supremo salir de prisión para ser investido

0

La Voz de Galicia Agencias

06/03/2018

El número dos de JxCat, Jordi Sànchez, propuesto como candidato a la Presidencia de la Generalitat, ha pedido al Tribunal Supremo y al Constitucional que lo dejen libre o le permitan acudir al Parlament para su investidura el próximo lunes, alegando que su voluntad y la de su grupo es respetar la «legislación vigente».

En sendos escritos, la defensa de Jordi Sànchez solicita al juez del Supremo Pablo Llarena que le deje en libertad o que le permita «acudir personalmente al debate de investidura» que, según el escrito, está previsto para el próximo 12 de marzo, para garantizar así sus derechos políticos y los de sus votantes. Lo que no está claro aún que Junts tenga los apoyos suficientes para sacar adelante dicha propuesta, ya que la CUP avanzó ayer que no apoyaría ningún candidato que no garantice la república catalana.

Jordi Sànchez, ha asegurado este martes que si es investido trabajará «por el conjunto de la ciudadanía, por la libertad y la democracia».

En una publicación en su cuenta de Twitter, ha agradecido la confianza por ser propuesto como candidato a la Presidencia y ha reivindicado que quiere presidir la Generalitat «con la dignidad que la sociedad catalana siempre ha mostrado».

«Si el Parlament me elige presidente, que nadie dude que trabajaré por el conjunto de la ciudadanía, por la libertad y la democracia. Y lo haré con la dignidad que la sociedad catalana siempre ha mostrado. ¡Luz en los ojos y fuerza en el brazo!», ha manifestado.

Agraït per la confiança. Si el Parlament m'elegeix president, que ningú dubti que treballaré per al conjunt de la ciutadania, per la llibertat i la democràcia. I ho faré amb la dignitat que la societat catalana sempre ha mostrat. Llum als ulls i força al braç!

Esta misma mañana, el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha firmado la convocatoria del debate de investidura de Jordi Sànchez para un pleno que se celebrará el lunes 12 de marzo a las diez de la mañana.

Se da el caso de que la fecha de celebración del pleno ha trascendido públicamente a través de esos escritos de la defensa del diputado, antes de que Torrent hiciera oficial la convocatoria del debate de investidura, algo que se ha producido minutos después mediante un comunicado de prensa.

Para ser investido en primera votación, el candidato necesitará el apoyo de la mayoría absoluta de la cámara, es decir, un mínimo de 68 diputados. Si no consiguiera la mayoría absoluta, se podría someter a un segundo debate y a una segunda votación, dos días después, cuando bastará con que obtenga la mayoría simple, es decir, más votos a favor que no en contra.

JxCat promoverá una querella criminal contra Llarena si no libera a Sànchez

El portavoz adjunto de Junts per Catalunya (JxCat), Eduard Pujol, ha anunciado hoy que su grupo parlamentario promoverá una «querella criminal por prevaricación» contra el juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena si no deja en libertad a Jordi Sànchez o no le permite acudir al pleno de investidura del próximo lunes.

«Sería un hecho gravísimo, absolutamente inoportuno y que traicionaría la voluntad de los ciudadanos de Cataluña. Los jueces han de ser jueces, han de ser justos y no pueden decidir el futuro político de los países bloqueando investiduras», ha señalado el dirigente de la formación liderada por Carles Puigdemont.

Otras reacciones

El portavoz parlamentario del PPC, Alejandro Fernández, ha afirmado hoy que el Parlament no debe pedir un permiso para que el candidato de JxCat, Jordi Sànchez -en prisión preventiva-, se pueda someter a la investidura, ya que si lo pide trasladaría una imagen de «falta de neutralidad y objetividad».

«El Parlament debe mantener una exquisita neutralidad en este tipo de cuestiones y, por tanto, no le corresponde al Parlament de Cataluña lanzar un posicionamiento de estas características», ha argumentado Fernández en rueda de prensa en la cámara catalana.

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha criticado hoy que el presidente del Parlament, Roger Torrent, y la Mesa de la cámara catalana «estén al servicio» de Carles Puigdemont, «pendientes todo el día» de las peticiones del expresidente de la Generalitat.