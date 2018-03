El rapero Pablo Hasel, condenado a dos años y un día de cárcel por enaltecer a ETA y los Grapo

0

La Voz de Galicia Efe

Madrid 02/03/2018 14:54 h

La Audiencia Nacional ha condenado a dos años y un día de cárcel al rapero Pablo Hasel por alabar en Twitter a ETA y los Grapo, cuyos miembros dijo que son para él «ejemplos de resistencia», así como por injurias a la Corona y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Hasel, cuyo verdadero nombre es Pablo Rivadulla, ha sido también condenado a pagar una multa de 24.300 euros, y al haber sido ya condenado a dos años de cárcel en 2014 podría ingresar en prisión de ser confirmada esta ultima sentencia por el Tribunal Supremo.

La sentencia la suscriben dos de los tres magistrados que componen el tribunal de la sección primera de lo Penal -Concepción Espejel y Nicolás Poveda-, ya que el tercer miembro, Manuela Fernández de Prado, ha emitido un voto particular discrepante, al considerar que sus comentarios en Twitter se enmarcan dentro del derecho a la libertad de expresión. Por contra, Espejel y Poveda consideran que sus mensajes encierran «una invitación a realizar una conducta igual que la de sus referentes», los presos de ETA y los Grapo, a los que dedicó 64 tuits, alabando una «actividad violenta y terrorista que representa una forma de lucha encomiable y positiva según su criterio».

Para la Sala, estos comentarios forman parte de «una actuación conjunta» dirigida a las autoridades del Estado, «menospreciándolos y denigrándolos», y entiende que con ello está incitando a la violencia, «aludiendo a la necesidad de ir más allá en un comportamiento violento, incluso con la utilización del terrorismo».

En 2014, Hasel fue había sido condenado a dos años de cárcel por enaltecimiento del terrorismo, pena que tras ser ratificada por el Tribunal Supremo quedó en suspenso al carecer de antecedentes penales. Ahora, al ser condenado a otros dos años podría ingresar en prisión para cumplir las dos condenas que suman cuatro años, siempre y cuando esta última sea finalmente confirmada por el alto tribunal, según fuentes de la Audiencia Nacional.

La respuesta del rapero

Pablo Hasel ha valorado en sus redes sociales la sentencia. «Pasaré 5 años preso por delitos de opinión, pero jamás claudicaré. Jamás, fascistas de mierda», ha escrito como reacción en su perfil oficial. «Esto adelanta el fin de vuestra tiranía», ha añadido el artista, que ha considerado que «si hubiera dicho que catalanes, inmigrantes, antifascistas u homosexuales merecen bombas, estaría protegido por los jueces fascistas» que le han condenado.

Según él, «muchos medios mienten». «No me han condenado por enaltecer a ETA. Jamás he condenado la mayoría de sus acciones, pero no me están condenando por esto, sino por denunciar las torturas que sufrió un supuesto militante de ETA entre otras cosas», denuncia. «Un saludo a la escoria que celebra mi encarcelamiento. Sólo darán más voz al mensaje que quieren silenciar, sólo me van a fortalecer como revolucionario», ha declarado el músico, antes de reiterar los mensajes por los que ha sido condenado.

Así, ha repetido frases en su perfil de Twitter como que «la familia real son unos parásitos», «la Guardia Civil asesinó a 15 inmigrantes» o que «la monarquía tiene negocios criminales como el tráfico de armas a Arabía Saudí».