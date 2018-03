Puigdemont vería «delito» impedir la investidura de Jordi Sànchez y no descarta elecciones

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Efe

Barcelona 02/03/2018 12:03 h

El hasta ayer candidato de JxCat a la Presidencia de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha defendido este viernes que el exlíder de la ANC y ahora diputado en el Parlament, Jordi Sànchez, puede ser candidato, y ha advertido de que si se impide su investidura se cometerá «un gravísimo error y probablemente algún delito».

En una entrevista de Rac1, ha recordado que Sànchez fue el número dos de su lista, ha pedido estar alerta ante posibles argumentos que busquen impedir la investidura y ha advertido de la posibilidad de que se repitan elecciones «si el Estado español sigue sin aceptar los resultados electorales». «Que el Parlament tome una decisión que los ciudadanos no autoricen llevará al colapso de tener que celebrar nuevas elecciones, que no queremos», porque de ser así ya lo habrían provocado, ha añadido.

Ha considerado una aberración que se intente impedir la investidura de los soberanistas que tienen causas judiciales abiertas, y ha lanzado una advertencia al Estado: «Que vayan con cuidado con sus abusos, porque todo vuelve».

De Sànchez ha destacado que es una persona de amplia trayectoria cívica que representa los valores de JxCat, y ha argumentado que la Presidencia de la Generalitat corresponde a un candidato de JxCat y no a ERC, «por razones electorales». Así ha justificado que el nuevo candidato del independentismo sea Sànchez -«Uno de nuestros mejores hombres», ha dicho- y no el líder de ERC y vicepresidente de la Generalitat cesado, Oriol Junqueras, y ha añadido que él personalmente no forma parte del equipo negociador con los republicanos.

Preguntado sobre si es posible gobernar desde la cárcel, puesto que Sànchez se encuentra en prisión preventiva, ha respondido que «se puede gobernar un país de muchas maneras, pero como no se puede gobernar es en contra de las urnas».

Por ello ha reprochado al PP que, con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, controle las instituciones catalanas: «El partido más corrupto de Europa, además de ser un partido autoritario, está gobernando sólo con cuatro diputados [en el Parlament]».

Ha reconocido que la renuncia a la Generalitat «no es sencilla», y ha criticado que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, atribuyera a la acción del Ejecutivo central que no pueda repetir en el cargo.

Repetir en el cargo

Además, Puigdemont ha asegurado que «efectivamente» quiere volver a ejercer como presidente de la Generalitat en el futuro, después de renunciar a repetir en el cargo y proponer al exlíder de la ANC. «El Parlament de Cataluña ha constatado que tiene la voluntad y la mayoría para hacerme presidente», ha argumentado.