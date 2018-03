El Gobierno atribuye a su firmeza el paso atrás del expresidente huido

0

La Voz de Galicia

barcelona / colpisa 02/03/2018 05:00 h

El Gobierno de Mariano Rajoy considera que su «determinación» para «impedir la burla» a la ley ha sido clave para que el expresidente huido, Carles Puigdemont, haya renunciado a ser candidato a la Generalitat. No dio valor a las tensas y largas negociaciones entre las fuerzas soberanistas para buscar una salida que fuera aceptable para el expresidente catalán.

La Moncloa sacó ayer pecho por partida doble. Por el paso atrás del expresidente catalán, pero también por el tono de las resoluciones aprobadas por el Parlamento de Cataluña, que a falta de un estudio detallado de la Abogacía del Estado, no pasaron, a su juicio, de la retórica. Ahora, añadieron fuentes gubernamentales, solo falta que Cataluña tenga un presidente de la Generalitat «en condiciones» de gobernar; es decir sin causas pendientes con la Justicia. Algo que, al menos en primera instancia, no será posible porque el candidato a la investidura será Jordi Sànchez, encarcelado en Soto del Real desde hace cuatro meses por los presuntos delitos de sedición y rebelión.

Control del erario

Hasta ahí llegó el Gobierno, que no quiso comentar ningún otro detalle del discurso de Puigdemont, salvo que vigilará «el uso correcto del dinero público» porque «un fugado de la Justicia no va a vivir a costa del erario público». Fue más locuaz en la valoración de las resoluciones del Parlamento autonómico y también atribuyó a su «firmeza» y sus advertencias el hecho de que los independentistas no hayan votado la ratificación de la declaración de independencia, que sí habría creado un conflicto jurídico y una intervención de la Fiscalía y del Tribunal Constitucional. La Moncloa acogió con alivio las resoluciones aprobadas por la Cámara catalana porque entienden que son simbólicas y carentes de valor jurídico. En el Ejecutivo insisten en que la «celeridad en la respuesta» de la Abogacía y de la Fiscalía ha sido «determinante» para que las formaciones secesionistas acordaran retirar la propuesta de la CUP para ratificar la declaración de independencia. Los servicios jurídicos del Estado y el ministerio público emitieron sendas notas el miércoles para advertir de «las posibles implicaciones penales» de la admisión por parte de la Mesa de la enmienda de la CUP. Reiterar la declaración de independencia, subrayó la Fiscalía, sería una «ilegalidad manifiesta».

Rajoy también desmitificó los últimos movimientos de los secesionistas, sobre todo el acuerdo entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana para crear en Bélgica una estructura de poder al servicio de Puigdemont. Es una estrategia «demencial», además de «disparatada», apuntó en una entrevista en Tele 5, en la que además instó a los independentistas a que elijan un presidente de la Generalitat «limpio» de hipotecas con la Justicia y que cumpla la ley. «Lo demás ?apostilló- es una broma».

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, opinó que le parecería «absurdo» «ratificar una independencia que no reconoció nadie, ni siquiera Venezuela ni Corea del Norte, porque era una independencia imposible de aplicar».

El juez Llarena declara compleja la causa del 1-O y amplía 18 meses la investigación

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena dispondrá de hasta 18 meses más (octubre del 2019) para finalizar la instrucción de la causa contra el proceso político ilegal en Cataluña, en la que investiga a 28 exmiembros del Gobierno catalán, de la Mesa del Parlamento autonómico y representantes de la sociedad civil por los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales. En un auto notificado ayer, el magistrado resolvió ampliar temporalmente la investigación tras escuchar los informes favorables de la Fiscalía del Supremo, Abogacía del Estado, la acusación popular ejercida por el partido Vox y por la práctica totalidad de las defensas.

Para ello, Llarena valoró la existencia de un gran número de investigados, la abundante documentación y las diligencias de investigación. Una de ellas, por ejemplo, se refiere a la presunta malversación de dinero que podría haber movido la delegación de la Generalitat en Bruselas (Bélgica). En un principio, el período de instrucción previsto por la Ley de Enjuiciamiento Criminal era de seis meses, que vencerían el 30 de abril, pero el juez quiere disponer de hasta 18 meses más para finalizar las pesquisas, dictar auto de procesamiento y apertura de juicio oral. Ha declarado la causa como «compleja».

Junqueras y Sànchez, afectados

Esta ampliación de los plazos afectará a la situación de dos de los cuatro presos preventivos: el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el expresidente de la Asamblea Nacional de Cataluña Jordi Sànchez. Los dos son diputados y Sánchez, además, fue ayer nominado por Puigdemont desde Bruselas como su sucesor. Así, la vida política de ambos queda ahora a expensas de la duración de la instrucción del juez. Ambos podrán seguir ejerciendo sus cargos desde prisión hasta que sean procesados cuando concluya la investigación.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé la suspensión de «función o cargo público» de los procesados por delitos de terrorismo o rebelión mientras dure la situación de prisión. Es decir, que si Llarena propone juzgar por rebelión a los investigados, y el auto es confirmado por la Sala de Apelaciones y para entonces Sànchez y Junqueras siguen en prisión, serán suspendidos de sus cargos de forma provisional hasta conocer la sentencia. Por lo que la candidatura de el expresidente de la ANC también se juega en el Supremo.