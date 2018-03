Puigdemont renuncia a presidir la Generalitat en favor de Jordi Sánchez

0

01/03/2018 21:27 h

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha anunciado esta tarde su renuncia a la presidencia del Gobierno catalán en favor del diputado Jordi Sànchez, número 2 de la lista de Junts per Catalunya (JuntsXCat) y encarcelado desde hace cuatro meses en Soto del Real (Madrid). Según ha explicado Puigdemont en un mensaje difundido a través de las redes sociales, ha pedido al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, que «de manera provisional» no presente su candidatura a la presidencia y que inicie lo antes posible una ronda de contactos con los diferentes partidos para elegir a un nuevo candidato. «Junts per Catalunya propondrá a Jordi Sànchez como candidato», adelantó Puigdemont, quien definió a Sànchez como «un hombre de paz» que está «injustamente encarcelado en una prisión española».

Poco después de la difusión del mensaje de Puigdemont, fuentes de la presidencia del Parlament citadas por la agencia EFE señalaron que «el presidente Torrent abrirá una ronda de contactos a principios de la semana próxima para proponer a un nuevo candidato».

El Gobierno central, por su parte, ha atribuido la decisión del expresident a la determinación del Ejecutivo de Mariano Rajoy por impedir la «burla a la legalidad vigente» que suponían los intentos de investir a Puigdemont como presidente, según indicaron fuentes de Moncloa a La Voz.

El porqué de la renuncia

Para el expresident, en cambio, su decisión obedece al objetivo de que Cataluña tenga lo antes posible un nuevo gobierno. «En las actuales condiciones, esta es la única manera en que se puede formar un nuevo gobierno, un gobierno lo más rápido posible, un gobierno que respete el acuerdo y la voluntad del pueblo de Cataluña de que nuestras instituciones deben seguir gobernadas por el independentismo y no por el autoritarismo del 155», añadió Puigdemont.

El expresident considera que, tras su anuncio, el Gobierno de Mariano Rajoy ya no tendrá «excusa» para continuar con su «política de ocupación» de las instituciones catalanas.«Esta decisión no garantiza completamente la restauración de nuestra autonomía, que está gravemente dañada por el autoritarismo del Estado, pero nos dará la libertad de poder emprender la primera fase del camino a la independencia y del desarrollo de la república catalana», agregó.

Puigdemont cerró su intervención expresando su deseo de poder regresar cuanto antes a Cataluña. «Tengo plena confianza en que ganaremos y en que algún día, espero que muy pronto, podré volver a Cataluña como un hombre libre y que nuestras instituciones tengan también la libertad de poder investir presidente al candidato o candidata que la mayoría considere», concluyó.

El anuncio del expresident se produce después de que el Parlament haya aprobado este mismo jueves, con los votos de JxCat, ERC y la CUP, una resolución que ratifica «la confianza en Carles Puigdemont como presidente», pese a que ha evitado ratificar también la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017.

Reacción del Gobierno

Tras el anuncio de político catalán, fuentes de Moncloa atribuyeron a su determinación la renuncia. «Después de mes y medio Puigdemont asume que no va a ser presidente de la Generalitat, algo que no hubiera sido posible sin la determinación del Gobierno de utilizar todos los recursos a su alcance para impedir esa burla a la legalidad vigente», señalaron estas fuentes.

El Ejecutivo de Rajoy también subrayó la necesidad de que Cataluña retome la normalidad política con una nueva Generalitat encabezada por un líder presente. «El Gobierno considera que Cataluña necesita tener cuanto antes un presidente de la Generalitat en condiciones de gobernar esa comunidad y atender debidamente a la gestión de los asuntos que interesan a los ciudadanos», agregaron desde Moncloa.