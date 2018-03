La Mesa de la Cámara catalana acepta el texto de la CUP que avala la independencia

0

El desafío independentista catalán lejos de desaparecer da la impresión de que está de vuelta y un acto más de su guion podría escenificarse hoy en el Parlamento autonómico. Los pasos, descafeinados o no, parecen los mismos aunque algunos actores han variado, como quien ocupa la presidencia de la Cámara, Roger Torrent, de momento sin cargas judiciales a sus espaldas.

A diferencia de lo ocurrido en octubre pasado, cuando el PDECat, ERC y la CUP aprobaron la declaración de independencia promovida desde el Gobierno de Carles Puigdemont que derivó en la suspensión de la autonomía, ahora son los anticapitalistas de la CUP los autores de unos textos para reafirmar en el Parlamento la declaración de independencia.

Así, la proclamación de la república volvió ayer a la Mesa de la Cámara, que aceptó a trámite, con los votos de Junts y ERC, las enmiendas de los anticapitalistas que proponen reiterar la declaración de independencia del 27 de octubre, para ser debatidas en el pleno de hoy. También como entonces, ayer los letrados advirtieron al órgano de gobierno del Parlamento que esas enmiendas pueden entrar en contradicción con las sentencias y las interlocutorias que el Tribunal Constitucional dictó con motivos similares durante la pasada legislatura

Una de las enmiendas propone adjuntar al texto de la propuesta de resolución de JxCat de restitución de Carles Puigdemont como presidente que el Parlamento «se reafirma y reitera en la declaración de independencia y en la proclamación de Cataluña como un Estado independiente en forma de república que fueron votadas y aprobadas el 27 de octubre del 2017». Otra de las diez enmiendas de los cuperos determina que el Parlamento catalán active de modo inmediato todos los instrumentos para «restablecer la república».

PSC, C’s y PP recurren

Los representantes de Ciudadanos y el PSC en la Mesa anunciaron que solicitarán la reconsideración de la aceptación de esas enmiendas. A la iniciativa se sumó el PPC. El propio vicepresidente segundo, José María Espejo Saavedra (C’s), recordó que los pronunciamientos del Tribunal Constitucional son de obligado cumplimiento. El recurso presentado por el PSC ya ayer -C’s y PPC lo harán hoy- asegura que los textos de las enmiendas de la CUP «vulneran prácticamente todo el título preliminar de la Constitución y el Estatut», y añade que infringen las sentencias e indicaciones del Tribunal Constitucional.

Por todo eso, los socialistas catalanes piden reconsiderar la admisión a trámite de las iniciativas y que se encargue un informe jurídico a los letrados del Parlamento sobre su legalidad.

La petición de reconsideración a la Mesa obliga a convocar una nueva reunión de esta, de la Junta de Portavoces y de nuevo de la Mesa antes de comenzar el pleno previsto para las diez de la mañana de hoy.

«Feria»

Aunque en un principio parecía poco probable que después de apoyarla en la reunión de ayer Junts y ERC diesen marcha atrás, anoche, Junts per Catalunya perfilaba un acuerdo con la CUP para que el texto del primero fuera modificado para transigir alguna exigencia de los anticapitalistas, pero sin llegar a reafirmar la declaración de independencia que les podría acarrear la persecución judicial. En esa negociación participó el diputado de la CUP Carles Riera, quien horas antes había calificado la propuesta de resolución de la candidatura de Puigdemont de «feria» y había afirmado: «No hemos venido al Parlamento a hacer autonomía, sino a hacer república». E incluso había manifestado que no participarán de ningún acuerdo de investidura que no vaya en la línea de materializar la república.

El vicepresidente primero de la Cámara, Josep Costa (JxCat), había rechazado que la función de los miembros de la Mesa fuera censurar la actividad parlamentaria y había asegurado que los actuales integrantes de ese órgano no se han de sentir concernidos por las resoluciones de la legislatura pasada. Una de las dos compañeras de ERC en el ente director del Parlamento, Alba Vergés, había opinado que la Mesa no puede coartar el debate político sino que debe defender este derecho de los diputados.

El Gobierno y la Fiscalía estudian actuar contra la Mesa

La Fiscalía General del Estado ha calificado de «extrema gravedad» la enmienda de la CUP aceptaba por la Mesa del Parlamento de Cataluña para que en el pleno de hoy se «reafirme y reitere la declaración de independencia» del 27 de octubre, y ha anunciado que promoverá «cuantas acciones sean procedentes para preservar el orden constitucional».

Según ha informado en un comunicado, la Fiscalía ya está estudiando «las posibles implicaciones penales» ante la «total y absoluta oposición al ordenamiento jurídico y a las resoluciones reiteradas de Tribunal Constitucional» de la enmienda presentada por la CUP y aceptada por la Mesa, y ha advertido que la «ilegalidad manifiesta» de esta propuesta «no puede ser desconocida por quienes la promueven o apoyan».

También ayer desde el Gobierno se anunció que los servicios jurídicos del Estado están estudiando las responsabilidades en las que pueden incurrir los miembros de la Mesa si finalmente admiten a trámite la propuesta de la CUP de reiterar la declaración de independencia de Cataluña. «El Gobierno velará en todo momento por el cumplimiento de la ley, como ha venido haciendo hasta ahora», añadieron.

También el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró ayer que la aplicación del 155 de la Constitución seguirá vigente hasta que haya un Ejecutivo catalán «legalmente constituido». El ministro de Justicia, Rafael Catalá, apuntó, por su parte, que el Gobierno impugnará toda resolución contraria a la ley y estará atento al pleno del Parlamento en el que se votará una resolución para reivindicar a Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat. «Un Parlamento no está para restituir la legitimidad de nadie, está para aprobar normas, leyes y realizar la actividad política de una comunidad autónoma». El ministro ha recalcado que el Ejecutivo estará atento para vigilar si en Cataluña «se cumple la ley» y «está dentro de sus competencias».

Destituidos cuatro cónsules por actos pro independencia

El cónsul de Finlandia en Barcelona ha sido destituido a petición de Exteriores, con lo que ya son cuatro los cesados por actos a favor de la independencia de Cataluña. Finlandia se une a Filipinas, Bulgaria y Letonia, que han cesado a sus representantes por manifestarse a favor de la independencia, difundir información independentista e incluso insultar al Gobierno por sus decisiones sobre Cataluña.

El acuerdo entre secesionistas pasa prácticamente por una réplica de órganos en Bruselas

El acuerdo al que han llegado Junts per Catalunya y Esquerra Republicana para formar gobierno ha sido comunicado a la CUP para que el sábado su consejo político se pronuncie, pues necesita el apoyo de sus cuatro diputados para ser aprobado, pues la mayoría parlamentaria es de 68 diputados y las dos primeras formaciones citadas reúnen a 66 señorías.

El documento detalla las características de lo que denomina Espacio Libre de Bruselas, para referirse a la parte de un gobierno «en el exilio». Estos son los órganos que se crearían, una especie de réplica de los oficiales.

Consejo de la República

Presidido por Carles Puigdemont. Estaría formado, además de por el presidente, por tres miembros de Junts, tres de ERC y uno de la CUP. Sería una representación que guardaría las proporciones con la Asamblea de Representantes.

asamblea

Diputados y sociedad civil. Estaría formada por diputados y representantes del mundo local y de la sociedad civil. Su misión sería hacer un seguimiento del Consejo de la República y de su presidente, y escogerlo cada vez que se constituya un nuevo Parlamento catalán.

generalitat

Jordi Sànchez, el candidato. El expresidente de la ANC y número dos en la lista de Junts per Catalunya

calendario previsto

Legitimación, formación e investidura. En el Pleno de hoy se votará la propuesta de resolución de JxCat para legitimar a Puigdemont. El lunes 5 de marzo se formalizaría con un acto en Bruselas, y el 6 o 7 se llevaría a cabo la investidura.

Torrent se parapeta

La Mesa del Parlamento catalán acordó el martes que el presidente Roger Torrent determinase si tramitaba las enmiendas de la CUP. Los letrados (en la foto, el secretario de la Cámara Xavier Muro con Torrent) advirtieron que esos textos pueden ser anticonstitucionales. Entonces Torrent optó por compartir la decisión con el resto de la Mesa (dos diputados de JxCat, dos de ERC, dos de C’s y uno del PSC) para parapetarse en caso de problemas judiciales.