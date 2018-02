Los Mossos encuentran una pistola en casa del presunto asesino de Susqueda

«Yo no he hecho nada», dice entre sollozos Jordi Magentí al llegar a casa de su tío para un nuevo registro

La Voz de Galicia Efe

Aglés 27/02/2018 17:51 h

Los Mossos d'Esquadra han encontrado un arma en casa del presunto asesino del pantano de Susqueda. Según publica La Vanguardia, en uno de los registros que los agentes llevaron a cabo en el domicilio de Jordi Magentí se encontró una pistola que podría corresponderse con el arma del crimen.

La policía científica tendrá que determinar ahora si el calibre de la pistola hallada en casa dl detenido como supuesto autor del doble homicidio es compatible con las heridas de los cuerpos de los dos jóvenes.

El presunto autor del doble homicidio de Susqueda, Jordi Magentí, ha defendido hoy su inocencia en el momento de acceder a una casa de Anglès, donde cuidaba a su tío, para un nuevo registro policial.

El detenido, a quien se atribuye el crimen de los jóvenes Paula M.P. y Marc H.L. cuando se encontraban en el pantano de Susqueda el pasado agosto, ha pronunciado unas palabras ante los numerosos informadores congregados a las puertas de la vivienda en las que ha asegurado que él no ha hecho «nada» y que le están culpando de un asesinato con el que no tiene que ver.

Jordi Magentí se encontraba ayer en esta casa de su tío, al que al parecer cuidaba, cuando fue conducido por los Mossos d'Esquadra a la comisaría de Santa Coloma de Farners, donde fue detenido.

Posteriormente, la policía detuvo también a su hijo por un caso relacionado con el tráfico de drogas y ambos fueron llevados hasta una vivienda familiar en Anglès para que estuviesen presentes en el registro.

El hijo ha regresado hoy a esa misma vivienda junto a agentes de los Mossos d'Esquadra para seguir con la búsqueda de pruebas de su implicación en un caso de narcotráfico. Mientras, su padre ha sido conducido a la casa del tío para proceder a su registro ante una masiva presencia de medios de comunicación.

Mientras, su padre ha sido conducido al registro de la casa de su tío donde, a su llegada y ante la numerosa presencia de informadores, ha defendido su inocencia con las palabras: «Yo no he hecho nada. Me están queriendo colocar un muerto que yo no he matado».

Pendiente de que finalice la diligencia en este domicilio, al que han acudido unos minutos la hija y el hermano de Magentí, que han conversado con la abogada de éste, los Mossos d'Esquadra barajan la posibilidad de trasladar después al presunto asesino nuevamente a la vivienda familiar.