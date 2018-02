Ada Colau y los representantes de la Generalitat no asistirán a la recepción oficial del rey por el Mobile World Congress

Ada Colau no acudirá a la recepción de mañana al rey con motivo del Mobile World Congress

Ada Colau no acudirá a la recepción de mañana al rey con motivo del Mobile World Congress «No voy a rendir pleitesía a un monarca que debería revisar su relación con Cataluña» argumenta la alcaldesa de Barcelona

Ada Colau no acudirá a la recepción de mañana al rey con motivo del Mobile World Congress «No voy a rendir pleitesía a un monarca que debería revisar su relación con Cataluña» argumenta la alcaldesa de Barcelona

La Voz de Galicia Europa Press

La Voz 24/02/2018 18:41 h

Ada Colau no asistirá a la recepción oficial de Felipe VI por el Mobile World Congress (MWC). La alcaldesa de Barcelona ha asegurado que no rendirá pleitesía «a un monarca que debería revisar su relación con Cataluña». «Una cosa es el respeto institucional y la educación y otra cosa es la pleitesía, en un momento de retroceso democrático, de no normalidad» como el que, a su juicio, se está viviendo en Cataluña.

No es la única que ha decidido plantar al monarca. Ninguno de los tres representantes de la Generalitat que estaba previsto que acudieran a la recepción y a la cena estarán presentes en los actos. Después de que el secretario de Telecomunicaciones del Govern, Jordi Puigneró, anunciase que no acudirá a la inauguración del MWC por la presencia del rey, los otros dos máximos representantes de la conselleria de Empresa y Conocimiento, Pau Villòria y Joan Aregio, han declinado acudir en nombre de la Generalitat a la cena de mañana presidida por el rey ante la situación de «anomalía» y excepcionalidad que vive Cataluña.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha justificado su desplante en el papel del monarca ante el 1-0, quien a juicio de Colau se alineó con «las posiciones más duras y represivas». El discurso de Felipe VI dos días después, el día 3 de octubre, «no fue el que era de esperar», según la alcaldesa de Barcelona, al «posicionarse con las posiciones más duras y represivas» y no situarse por encima de la polémica y hacer de mediador. Esta actitud «ha causado muchísimo daño», y a la misma se han añadido después la aplicación del artículo 155, la entrada en prisión de líderes y políticos catalanes y la condena a pena de cárcel para un rapero, por injurias al Rey, ha relatado la alcaldesa de Barcelona.«Todo esto es un atentado a los derechos fundamentales y coarta la libertad de expresión», ha argumentado Colau. La alcaldesa no participará en las recepciones oficiales al rey con motivo del congreso mundial de móviles. Colau sí prevé asistir a la cena de bienvenida del MWC, que tendrá lugar en el Palau de la Música con presencia de varias autoridades, y que estará presidida por Felipe VI, y a la inauguración del congreso para mostrar el «claro apoyo institucional y como ciudad anfitriona».

El Gobierno pide a Colau que se deje de poses y se ponga a trabajar

El Gobierno ha pedido a la alcaldesa de Barcelona, Ana Colau, que «se deje de poses y que se ponga a trabajar por los intereses de todos los barceloneses y de la ciudad».Fuentes del Ministerio de Energía han destacado hoy que «Barcelona se juega mucho estos días y consideran que todo los ojos estarán puestos desde mañana en el Mobile World Congress de cuyo éxito dependerá la permanencia en Barcelona de la mayor feria de tecnología móvil del mundo, algo en lo que debemos estar todos unidos y trabajando juntos». También han recordado desde ese departamento que «en la edición del MWC de 2017 visitaron la feria 108.000 personas de 208 países y participaron más de 2.300 empresas expositoras».

El líder del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni, ha pedido a la alcaldesa, Ada Colau, que «rectiique» su ausencia a la recepción oficial de Felipe VI. Lo ha dicho este sábado en un apunte en Twitter recogido por Europa Press, en el que también ha afirmado que el MWC «es un esfuerzo histórico y colectivo que siempre se ha puesto por encima de ideologías y partidismos en beneficio del interés de la ciudad, economía, trabajadores y reputación internacional de Barcelona».

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha señalado que Colau demuestra «muy poca educación» así como «falta de respeto institucional» al no asistir a la recepción oficial de Felipe VI por el Mobile World Congress (MWC). En declaraciones a los medios de comunicación en un acto de Ciudadanos sobre precariedad laboral, Villacís ha sostenido que, a su parecer, Colau no es «muy consciente de lo que representa el MWC para Barcelona» ni del papel que tiene que ejercer «representando a todos los barceloneses».

La edición de este año del Mobile World Congress (MWC) espera alrededor de unos 108.000 asistentes, la misma cifra registrada durante la edición del año pasado, procedentes de alrededor 200 países, y un impacto económico de 471 millones de euros, según datos de la organización. La GSMA --la asociación que agrupa la industria del móvil y que impulsa el evento-- ha calculado que este MWC, que se celebrará desde este lunes al 1 de marzo en el recinto de Gran Vía de Fira de Barcelona, contará con alrededor 2.300 empresas expositoras, un 1% más que en 2017, y más de 170 delegaciones internacionales, y se crearán 13.000 empleos temporales.