El apoyo a la independencia se desploma en Cataluña

El fiscal, que pedía una fianza de 50.000 euros, asegura que el exjefe de los Mossos reconoció reuniones con Puigdemont

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha decidido dejar en libertad sin fianza al exjefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero porque considera que no hay riesgo de fuga y que a día de hoy ya no puede comprometer la investigación, al tiempo que al haber sido apartado del cargo al frente del cuerpo policial no puede ocultar o destruir pruebas.

Así lo explica la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 en el auto en el que explica la decisión de no atender la petición de Fiscalía de imponerle una fianza de 50.000 euros, ya que considera que no hay motivos «suficientes» para incrementar las medidas cautelares que ya le impuso el pasado 16 de octubre.

