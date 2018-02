ERC pide «generosidad» a JxCat para cerrar un acuerdo de Gobierno

La exdiputada basa toda su defensa en considerarse y repetir que es una «perseguida política», a pesar de estar investigada por rebelión y sedición

La estrategia de Anna Gabriel es absolutamente calculada. Cuando eligió Suiza para llevar a cabo su huida, su elección no fue al azar. El país helvético no pertenece a la Unión Europea. De este modo, y a diferencia de los cinco fugados en Bruselas, sobre ella no cabe la posibilidad de dictar un euroorden, y la única vía para reclamar su regreso a España con la que cuenta el juez del Supremo Pablo Llarena, encargado de la instrucción del caso, era solicitar su detención a través de la Interpol e iniciar los trámites de extradición mediante el convenio bilateral que mantienen España y el país alpino. Lo pedía la Fiscalía pero Llanera optó por limitar la orden de detención al territorio español.

