El magistrado Llarena se plantea un cambio de estrategia con Anna Gabriel

Los secesionistas dicen que en unos días habrá pacto para «legitimar» al expresidente

Casi un mes después de que Roger Torrent aplazara la investidura de Carles Puigdemont, la elección del expresidente de la Generalitat en la Cámara catalana sigue bloqueada. Junts per Catalunya insiste en desoír al Tribunal Constitucional para intentar forzar la investidura a distancia del exalcalde de Gerona, pero Esquerra se resiste con fuerza. El presidente del Parlamento volvió a frenar ayer el plan a Puigdemont en la reunión de la Mesa de la Cámara, que tenía que decidir si admitía a trámite la reforma de la ley de la Presidencia de la Generalitat con la que Junts per Catalunya pretende investir de manera no presencial a su jefe de filas. Pero de momento la reforma legal sigue en el aire. Torrent alegó la semana pasada defectos de forma para no iniciar la tramitación del cambio legal, lo que encendió a sus socios, mientras que esta semana ha pedido un informe a los letrados para que dictaminen si la reforma vulnera las medidas cautelares que impuso ante el recurso del Gobierno a la investidura de Puigdemont.

