Aguirre no se querellará contra Granados: «No tengo dinero para abogados»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Europa Press

Madrid 19/02/2018 16:21 h

La expresidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado este lunes que no se querellará contra las «mentiras» de su exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados, que la ha situado como responsable última de la supuesta financiación ilegal del partido, porque no tiene «dinero para abogados» y porque no tiene «nada» de qué esconderse.

Así lo ha señalado en sus primeras palabras tras la declaración de Granados la semana pasada en la Audiencia Nacional, en el marco de la Operación Púnica, donde ha señalado que el exsecretario general ha lanzado esas acusaciones «sin pruebas» y ha recordado que el fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, «ha dicho que acusar sin pruebas es difamar» y serán los jueces los que decidan si tiene razón o no.

A diferencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, con la que se lleva «muy bien», ha dicho, Aguirre ha confirmado en una entrevista en la Cadena Cope, recogida por Europa Press, que no tiene «dinero para pagar abogados» y querellarse contra Granados, segura, además que de no prosperaría dicha denuncia.

De hecho, ha recordado que ya lo hizo una vez contra el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, cuando se querelló contra él porque enumeró una especie de 'lista de corrupción' y dijo que con la 'E' estaba Esperanza Aguirre, y esta querella fue rechazada por los jueces. «No salió adelante porque entendían que era política», ha explicado.

Sobre las cuentas del partido, Aguirre ha defendido que ella no vio ninguna y que en el PP había cuatro personas encargadas de eso. Sobre el propio Granados, y sin querer tampoco entrar a opinar en sus declaraciones, entiende que este 'giro' (al introducir a Cristina Cifuentes también en el tema) responde a su interés de querer reducir su condena.

«Trata de disminuir su condena y en España eso es posible», ha señalado Aguirre, quien ha recordado que no todo el mundo tiene un «millón de euros en el altillo», en referencia a la cantidad que se encontró en un armario de casa de los suegros de Granados, aunque después ha recordado que Granados dijo que era dinero de su actividad de antes de entrar a política.

También ha explicado que confió en Granados después de que el ahora presidente del Senado, Pío García Escudero, entonces presidente del PP de Madrid, le dijese que valía. «Por eso le hice consejero», ha explicado, para añadir que, después, en 2011, poco antes de las elecciones, perdió la confianza en él porque filtró a la prensa una medida que iba a aprobar sobre los liberados sindicales.

Preguntada por si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le llegó a advertir de Granados y González, Aguirre se ha limitado a decir que ninguno de los dos fue «santo de su devoción». «Tampoco voy a decir que yo lo fuera pero teníamos buena relación personal, a los otros ni los trataba», ha dicho.

En este punto, ha negado que ella «amagara» para disputar a Rajoy la presidencia del partido. «Si hubiera querido presentarme habría pedido algún aval», ha dicho Aguirre, explicando que eran unos 3.200, que hacían falta más de 600 avales y que en toda la Comunidad, sumaban sólo 200. «Nunca pedí ningún aval», ha aseverado.

Lo que sí ha reconocido es que en 2008, si tras las elecciones, Mariano Rajoy se hubiera retirado, «como parecía que iba a ser», a lo mejor si se hubiera planteado presentarse.