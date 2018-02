«La población vive una situación límite y hace lo que se le pida»

0

16/02/2018

Sus seis años de cooperante en África le han servido para tener las cosas muy claras. Sobre todo en sus estancias en las regiones más desfavorecidas de Etiopía, donde pasa la mayor parte del tiempo cuando viaja con la Fundación Emalaikat, que apuesta por la educación, el desarrollo de recursos acuíferos sostenibles y, sobre todo, el empoderamiento del pueblo etíope. A raíz de este último objetivo, Sofía García-Ramos Fojón explica que «los abusos que están saliendo a la luz estos días por parte de grandes oenegés derivan de la posición de poder que los locales les atribuyen a los hombres blancos cuando llegan con sus proyectos. Quiero decir, se dan relaciones verticales en las que 'yo, blanco, te ayudo a ti, negro' y muchas veces se ejerce ese poder para mantener relaciones sexuales».

Esta psicóloga de 24 años también defiende que en organizaciones pequeñas, como Emalaikat, «los únicos que tienen sueldo son los trabajadores locales, precisamente para que se puedan establecer relaciones horizontales», apunta. Aunque no siempre es tan fácil, ya que «en África, pero especialmente en América Latina, donde las oenegés suelen tener proyectos, la cultura del machismo está muy arraigada y la mujer asume una posición de sumisión». Y añade: «También hay que tener en cuenta que viven una situación límite y hacen cualquier cosa que se les pida, más si desde los países desarrollados les hemos vendido que somos casi como dioses». En su caso, explica, ha sido importante conocer el idioma local, ya que así «por ejemplo, si una profesora tiene un problema con un compañero puede acudir a mí y yo solucionárselo». Pero estas actitudes degradantes o agresiones no solo lo sufren las mujeres locales. De hecho, asegura que tiene amigas gallegas cooperantes que han sufrido abusos sexuales, en este caso, en Guinea.

El sistema de contratación

García-Ramos aprovecha también para poner en tela de juicio el sistema que grandes oenegés utilizan para contratar a su personal. «En la mayoría te piden títulos y años de experiencia. Pero no se esfuerzan por conocer al posible cooperante. En Emalaikat no. Nosotros queremos conocer a fondo a la persona, a su familia, saber cómo es y que nos transmita confianza, no vale con un currículo».