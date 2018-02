Oxfam y Médicos Sin Fronteras reconocen también casos de abusos sexuales en España

0

La Voz de Galicia

redacción / la voz 16/02/2018

El 93 % de los españoles consideran importante asistir a otros ciudadanos en zonas de conflicto. Este dato, del último Eurobarómetro, confirma que la cooperación en el exterior preocupa, y mucho, a los encuestados. Pero también cómo gestionan las oenegés sus recursos y el personal que tienen en plantilla. Por eso fue un duro golpe ayer descubrir cómo Médicos Sin Fronteras y Oxfam reconocían que varios de sus trabajadores españoles habían estado involucrados en casos de abusos sexuales similares a los destapados en Haití. Los portavoces intentaron amortiguar el golpe adelantando que en ningún momento hubo menores afectados, pero el ramillete de conductas reprochables que han registrado en sus empleados incluye tocamientos, intimidación y pago por servicios sexuales.

Una semana han tardado las oenegés españolas en destapar que lo sucedido en Haití en el 2010, cuando varios directivos de Intermon Oxfam que controlaban labores humanitarias contrataron prostitutas y cometieron abusos sexuales, sacude también a sus filiales. Después de la pérdida en tan solo unos días de miles de colaboradores y de estar en el punto de mira de la opinión pública, Pilar Orenes, directora de recursos humanos de Oxfam, apeló ayer a la ahora maltrecha transparencia de la entidad e informó de que desde el 2012 se han registrado entre sus trabajadores españoles cuatro casos de malas conductas sexuales, denunciados en países de América Latina y África. De ellos, uno hace referencia al pago de servicios sexuales a una persona adulta, aunque no con fondos de la oenegé, especificaron, y el caso derivó en despido.

Médicos Sin Fronteras (MSF) reconoció también que de las denuncias que le constan por mala conducta sexual en el 2017, seis se produjeron entre personal de nacionalidad española. «Todos entre adultos, y de hombres a mujeres», y todos referidos a comentarios inapropiados o tocamientos que se saldaron con cuatro expulsiones y dos apercibimientos, apuntó David Noguera, presidente de MSF en España.

A expensas de que otras organizaciones humanitarias se sumen al carro de sacar a la luz pública posibles irregularidades, la confianza en las oenegés está herida y tardará en cicatrizar. Oxfam y MSF ya han adelantado que a partir de ahora perfilarán nuevas medidas que ayuden a evitar futuros casos de abusos, tanto en el seno de sus entidades como en las zonas de cooperación.

No son los únicos que salieron en defensa del rigor de su trabajo. Maite Serrano, directora de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo (ONGD), comentó ayer a La Voz que, tras el escándalo de Haití, «habrá que reflexionar y revisar el código de conducta y, probablemente, introducir epígrafes más específicos». Fuentes de la Cruz Roja en Galicia, por su parte, señalaron que su entidad se toma muy en serio las denuncias, pero que además cuentan con «canales para realizar seguimiento de los delegados e identificar situaciones de riesgo».

Mientras las ONG se estrujan los sesos para salvar los muebles y que lo que califican de excepciones no perjudiquen su actividad en el exterior, el Gobierno puede que no les facilite las cosas. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, asestó ayer una puñalada a Oxfam al comentar que «debería cuidar más su casa y no hablar de casas ajenas». Montoro hizo este comentario tras asegurar que Oxfam es una de las oenegés más beligerantes con la gestión del Ejecutivo de Rajoy. Además, añadió que «habrá que considerar si una oenegé cuyos miembros no tienen un comportamiento ético tienen derecho a recibir ayudas públicas». La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, por su parte, destacó la importancia del control del destino de las subvenciones que el Estado da a estas organizaciones.

Galicia, la segunda comunidad más solidaria, cuenta con 41.000 voluntarios en oenegés locales

Galicia puede presumir de ser una comunidad generosa. Concretamente, la segunda más generosa de España -solo superada por Asturias-, según el sondeo promovido por el portal guiaONG.org, del 2016. Los resultados de esta encuesta dejaron patente que el 20, 53 % de los encuestados confirmaron que realizaban alguna donación a entidades humanitarias.

A este dato hay que añadirle que más de 41.000 gallegos colaboran de manera activa con oenegés de la comunidad. Es decir, participan en equipos de voluntariado, son personal contratado o forman parte de la base social de las 46 organizaciones de Desenvolvemento integradas na Coordinadora Galega da ONGD.

Si algo dejan patente los datos ofrecidos por la Coordinadora Galega de ONGD es que son las mujeres las que tienen la vena filantrópica más desarrollada. Sobre todo las que tienen edades comprendidas entre los 25 y los 40 años, ya que son el grueso de afiliados a estas entidades. También son mayoría las mujeres que trabajan para estas entidades. En este caso, por goleada. De hecho, de las 82 personas que trabajan en oenegés gallegas 61 puestos los ocupan mujeres. Pero también son las que tienen una situación más frágil: con más contratos temporales y tiempo parcial.

«La población vive una situación límite y hace lo que se le pida» l. g. v. La cooperante coruñesa Sofía García-Ramos Fojón señala casos de amigas gallegas que han sufrido abusos sexuales en Guinea Sus seis años de cooperante en África le han servido para tener las cosas muy claras. Sobre todo en sus estancias en las regiones más desfavorecidas de Etiopía, donde pasa la mayor parte del tiempo cuando viaja con la Fundación Emalaikat, que apuesta por la educación, el desarrollo de recursos acuíferos sostenibles y, sobre todo, el empoderamiento del pueblo etíope. A raíz de este último objetivo, Sofía García-Ramos Fojón explica que «los abusos que están saliendo a la luz estos días por parte de grandes oenegés derivan de la posición de poder que los locales les atribuyen a los hombres blancos cuando llegan con sus proyectos. Quiero decir, se dan relaciones verticales en las que 'yo, blanco, te ayudo a ti, negro' y muchas veces se ejerce ese poder para mantener relaciones sexuales». Seguir leyendo

«Es más difícil controlar las conductas sobre el terreno»

«Seremos capaces de subir los niveles de exigencia para que se detecten potenciales situaciones de acoso y evitar que se repitan». El ourensano Andrés Amayuelas está tranquilo pese al revuelo mediático que padecen estos días las oenegés, y eso que preside la Coordinadora Estatal ONGD, que aglutina a más de 400 entidades. Se muestra calmado porque, asegura: «Son casos aislados y nuestro sector es de los más rigurosos, me gustaría que miraran con tanta lupa otros ámbitos».

-La primera pregunta es inevitable: ¿Qué factura le va a pasar a las oenegés este goteo de casos de abusos sexuales, ahora también en filiales españolas?

-Médicos Sin Fronteras y Oxfam han hecho públicas hoy [por ayer] sus denuncias y esto tiene una repercusión a ojos de la sociedad. Pero vamos a ser capaces de subir los niveles de exigencia para controlar que no se repitan estos casos y, en el caso de que se produzcan, que se detecten y se denuncien. Nuestras organizaciones llevan cinco años trabajando con la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno y están obligadas a respetar la legalidad; si alguien conoce algún caso puede denunciarlo en nuestra página web, está disponible para todos los ciudadanos, y si es necesario, habrá que acudir a los juzgados. De todos modos, creo que se está tratando de matar moscas a cañonazos y se nos está haciendo mucho daño solo por estar más bajo la lupa que otros sectores, cuando te aseguro que somos más transparentes. Otra cosa es el control de conductas inapropiadas de los trabajadores sobre el terreno, que es mucho más difícil que en España.

-El economista haitiano Camille Chalmers, comentaba estos días que las oenegés gozan de impunidad en Estados débiles como Haití.

-Es una afirmación muy exagerada. De hecho las organizaciones muchas veces no pueden actuar porque no se pliegan a lo que quieren los gobiernos, aunque habrán existido excepciones, seguramente. Como es una excepción lo que ocurrió en Haití.

-¿Temen que tras el escándalo el Gobierno les reduzca las ayudas?

-Las oenegés no pueden perder más financiación pública, por un lado porque estos casos aislados no deben perjudicar la actividad de las organizaciones y, por otro, porque las ayudas ya son ínfimas. Estamos a niveles de los años noventa.

-¿Y los colaboradores? Las bajas en Oxfam ya se cuentan por miles.

-Es en una entidad en concreto, porque la verdad es que en los últimos años el número de voluntarios aumenta, igual que las aportaciones económicas de los socios.