La Guardia Civil sitúa a Rovira al nivel de Junqueras en la organización del 1-O

La Voz de Galicia Melchor Saiz-Pardo

Madrid / Colpisa 16/02/2018 05:00 h

La Guardia Civil dispara toda la munición contra Marta Rovira en vísperas de su declaración como investigada en la causa abierta por el 1-O en el Tribunal Supremo. El instituto armado, en su último informe enviado al instructor Pablo Llarena, afirma que la número dos de Esquerra, que está citada el próximo lunes ante el juez, no solo no estuvo al margen de los preparativos del referendo ilegal sino que participó de manera muy activa en su organización, sobre todo encargándose de la «logística» y, en particular, de que en la jornada electoral estuvieran abiertos el mayor número de colegios a pesar de la prohibición del Tribunal Constitucional.

Hasta ahora, los investigadores habían considerado como «cerebro» de la logística del 1-O a Josep María Jové, secretario general de Vicepresidencia y de la Consejería de Economía y Hacienda y mano derecha del exvicepresidente Oriol Junqueras. Pero la Guardia Civil afirma que las «intervenciones telefónicas» han revelado que, en realidad, Jové todo lo consultaba con la «cúpula de ERC», «especialmente con Marta Rovira», aunque también al propio Junqueras y, en ocasiones, al también encausado Jordi Turull, exconsejero de Presidencia. La Guardia Civil da a entender que Junqueras y Rovira no estaban en el día a día de los detalles para organizar el referendo, algo que dejaron a otros como el propio Jové o a cargos del departamento de Vicepresidencia, como Francesc Sutrias y Natalia Garriga, ambos detenidos y liberados. Pero la policía judicial afirma tener pruebas de que el líder de Esquerra y su lugarteniente sí se involucraron en dos de los aspectos más exitosos de la consulta, «la logística de inmuebles para almacenar material del referéndum» y «los locales destinados a ser colegios electorales el 1-0». El Ministerio del Interior, aunque logró incautarse de papeletas, propaganda y sobres, nunca conoció en qué inmuebles se escondieron las urnas.

La gestión de Rovira y Junqueras también permitió que el 1-O, a pesar de las prohibiciones, abriera el 73 % de las mesas. El informe del instituto armado analiza hasta el último movimiento de Jové en las semanas previas al referendo, sobre todo gracias a que tras su detención en septiembre le fue incautada una agenda. Según concluye la Guardia Civil, fue él quien contactó con Pau Furriol, abogado y miembro de Esquerra, «para gestionar una nave en Bigues i Riells» en la que el 20 de septiembre fueron incautadas diez millones de papeletas del 1-O. Jové también se ayudó de Antoni Comín, exconsejero de Sanidad huido con Puigdemont, para gestionar los colegios electorales, pero siempre «despachando» y mantenido informados de todas estas gestiones a Junqueras, Rovira y Turull.

La secretaria general de Esquerra hasta ahora tampoco había sido encuadrada en el denominado comité ejecutivo que, según los documentos incautados a Jové, debía dirigir a Cataluña hacia la república y en el que sí que participaba Junqueras, el propio Puigdemont, el mayor Josep Lluís Trapero o los líderes de ANC y Òmnium, entre otros.

Aunque nunca antes la Guardia Civil había situado tan alto a Rovira en la estructura del referendo, no es la primera vez que la número dos de ERC aparece en los informes de los investigadores por su participación en el 1-O.

Jaume Roures dice que las acusaciones contra él «dan risa»

El fundador de Mediapro, Jaume Roures, negó ayer tener relación alguna con el procés, como apunta la Guardia Civil, que en un informe enviado al juez lo ha colocado dentro del comité ejecutivo que pilotó el desafío secesionista. Roures cree que el Gobierno busca «culpables para justificar su inoperancia» para impedir el 1-O. El empresario atribuyó las acusaciones -que «dan risa», dice- a que Mediapro produjo el documental Las cloacas de Interior, en el que se denuncia el supuesto uso partidista del ministerio para desacreditar al independentismo.

El Gobierno estudia hacer del castellano lengua vehicular en la enseñanza en Cataluña

Una filtración desde el Ministerio de Educación, que abrió la puerta a introducir cambios en el proceso de matriculación para el próximo curso escolar en Cataluña y permitir el uso del castellano como lengua vehicular en la enseñanza, sirvió de argumento a los partidos soberanistas para intentar cerrar filas en medio de sus disputas sobre el proceso de investidura. El PDECat y ERC urgieron a pactar un Ejecutivo en Cataluña para impedir que Rajoy pueda hacer cambios en la educación catalana aprovechando su control de la Administración autonómica por la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Los independentistas están en alerta después de que el Gobierno anunciara que podría tomar medidas en Cataluña en el sector educativo y en la función pública, al amparo del 155. Entre otras, está sobre la mesa incluir en los impresos de preinscripción escolar una casilla de opción lingüística para que las familias puedan elegir entre educar en catalán o en castellano. Supondría, de hecho, la eliminación del modelo de inmersión lingüística, la joya de la corona del catalanismo.

Desde el Gobierno, se argumentó que la medida está en estudio y responde a una petición de Sociedad Civil Catalana y el sindicato de profesores Ames. En cambio, otras numerosas organizaciones del sector educativo, organizaciones culturales, incluida Òmnium, los partidos soberanistas, pero también la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el PSC se mostraron en contra de que se toque el modelo de inmersión lingüística.

El informe enviado al Tribunal Supremo también implica a Elsa Artadi

Elsa Artadi, mano derecha de Carles Puigdemont y la persona que podría sucederle en la Generalitat, también aparece en los últimos informes remitidos al Tribunal Supremo. Artadi habría estado implicada en los preparativos del 1-O, según dos conversaciones interceptadas por la Guardia civil.

A última hora de la noche del pasado 6 de septiembre, Artadi llamó a Josep María Jové para consultar la fecha de publicación del decreto de convocatoria del referendo. Hay una segunda llamada, al exsecretario de Hacienda Lluis Salvadó, que le vincularía con el proceso de construcción de las llamadas estructuras de Estado de la futura república.