Feijoo dice que a Galicia le interesa una reestructuración equitativa

La Voz de Galicia J. C.

santiago / la voz 16/02/2018 05:00 h

Hablar de quita en la Xunta de Galicia genera sarpullidos, hace una semana, hoy y previsiblemente durante una buena temporada. La reestructuración de la deuda autonómica, en cambio, «interesa». En solo siete días, el presidente Feijoo ha rebajado sensiblemente su irritación hacia el ministro de Hacienda, que ha apaciguado su inquietud tras la reunión en Madrid de los dirigentes territoriales del PP en la que Cristóbal Montoro aclaró ideas y términos.

El presidente gallego, que ha dedicado sus últimas intervenciones públicas a alertar del «riesgo moral» que supondría para España premiar a las comunidades incumplidoras, sí cree que una intervención en la deuda de forma «equitativa» sería beneficiosa para Galicia. Con la garantía de que la condonación está descartada, Feijoo se ha empeñado en abordar el reto de la financiación con un tono mucho más relajado y conciliador, hasta asegurar que nunca creyó que el Gobierno fuese a aplicarla, ya que hasta Montoro «o desmentiu». De hecho, interpreta que ahora Galicia se encuentra «no mellor punto de partida» para la negociación, al garantizarse que el gasto descontrolado no tenga premio o que se castigue la responsabilidad: «Paréceme un avance», concluyó antes de volver a rebajar la tensión con el resto de las comunidades que acudieron al fondo de liquidez «porque os bancos non lles deixaban nin un euro». De no haber sido así, explicó, los perjudicados hubieran sido los ciudadanos y las empresas que prestan servicios a esos gobiernos.

Reunión a cuatro en León

Los preliminares de la disputa política por la financiación siguen generando alianzas a varias bandas en las que, con matices, los presidentes autonómicos se van adhiriendo para encontrar puntos de fuerza en común. Galicia y Castilla y León (PP) ya han propiciado encuentros a los que siempre se ha sumado el Principado de Asturias (PSOE), y el próximo lunes estos tres presidentes autonómicos -Feijoo, Juan Vicente Herrera y Javier Fernández- sumarán a un nuevo invitado a la mesa, el socialista Francisco Javier Lambán, presidente de Aragón. Entre los temas de agenda del encuentro estará la crisis demográfica y su influencia en el coste real de los servicios, un principio básico que lidera Galicia pero que tiene múltiples apoyos en toda España.