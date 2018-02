Javier Maroto: «Con el corrupto, tolerancia cero, ni media broma, echarlo fuera y a por él»

0

La Voz de Galicia alberto mahía

a coruña / la voz 16/02/2018 05:00 h

Javier Maroto (Vitoria, 1972) fue alcalde de su ciudad natal y hoy es vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP. Critica el camino tomado por Ciudadanos, pone a Feijoo de ejemplo para casi todo, carga contra los corruptos y ve a los gallegos como los que mejor entienden España.

-Anda la política revuelta...

-No crea. El nuevo mapa político nos lleva a una España más parecida a Europa, en la que los partidos no se pasan el día zumbándose el uno al otro simplemente porque es el otro. Por primera vez desde la Transición votamos juntos. Juntos hemos apoyado el 155 o el pacto de Estado contra la violencia de género. Lo demás no conduce a nada. También es cierto que pese al esfuerzo del Gobierno por alcanzar acuerdos, muchas veces se encontró con un muro. Hay una frase de la oposición al principio de la legislatura que decía así: «se acabó la mayoría absoluta; esta vez gobernaremos desde el Congreso». Eso es falso. No ha habido ninguna ley que haya salido de la oposición. La iniciativa es nula.

-Vino a A Coruña para ofrecer una conferencia sobre la pena permanente revisable. No parece que el Gobierno cuente ahora con los apoyos necesarios para mantenerla...

-El 80 % de la población está a favor. España no es una isla. La pena de prisión permanente revisable existe en Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Austria o Dinamarca. Es exclusivamente una pena dedicada a delincuentes que no tienen voluntad de reinserción, no hay en ellos arrepentimiento ni capacidad de reinsertarse. ¿Qué ha de hacer la sociedad? Pues protegerse. Para mantener la ley necesitamos el apoyo de Ciudadanos, pero han tomado un camino que no se entiende. De ellos fue la culpa de que el debate se haya reabierto porque le rio la gracia al PNV. Si hoy en España se habla de derogarla es porque el PNV presentó una iniciativa y Ciudadanos se abstuvo. Hay que pedirle a este partido que no coquetee con los nacionalistas.

-¿A dónde conduce el enfrentamiento actual con Ciudadanos?

-Me decepcionó que Ciudadanos haya hablado de una relación congelada con el Gobierno. Quiero lanzarles un mensaje con todo el respeto, que la política es pactar entre distintos, que sepan acordar. Los que no saben, no sirven de nada. Nosotros vamos a insistir en cumplir los acuerdos y seguir avanzando. Lo que no puede ser es que del «no es no» se pase ahora a «acuerdo congelado». Rivera no puede convertirse en Pedro Sánchez.

-Pero al mismo tiempo crean una comisión en el Senado poniendo en duda la financiación del partido de Rivera...

-En la comisión del Senado solo está el PP porque el resto de formaciones no han querido estar. Hay que tomar medidas para el futuro, para erradicar la financiación ilegal de los partidos. Si el Tribunal de Cuentas pone en duda la de Ciudadanos, debemos preguntar por ello. Porque, además, si Ciudadanos, que hoy en día apenas gobierna en dos ayuntamientos, es señalado por el Tribunal de Cuentas, no te quiero contar cuando lo hagan.

-Pero a ustedes no les gustaron nada las comisiones abiertas en el Congreso cuando al que se señalaba era al PP...

-Nosotros participamos en la comisión de la financiación y fue para poner sobre la mesa los errores y poner coto a las irregularidades detectadas. Todos estos años en los que se han destapado tantos casos de corrupción han de servir para que nunca más haya otro ERE, Gürtel, Palau, financiación venezolana...

-Se les acusa de poca autocrítica...

-No es cierto. Lo primero que hicimos y hay que hacer siempre es la autocrítica. Cuando aparece un caso de corrupción, solo puede haber una receta, que es la tolerancia cero, bromas ni media, fuera y a por él, que es lo que se ha hecho. Estoy satisfecho con la reacción de los dirigentes en los últimos tiempos. Ejemplo es Cifuentes, que llevó al juzgado los casos del Canal de Isabel II. Además, se introdujeron un montón de iniciativas, como eliminar los donativos anónimos. O que los delincuentes no solo paguen su culpa con prisión, sino que además deban devolver lo robado. Lo creo yo y lo creen así en todos los partidos. Tenemos que trabajar juntos. El «tú más» no sirve para nada.

-¿Qué futuro le da a Podemos?

-Cuando gobierna el populismo, la gente ve que no cumplen. Mire A Coruña de antes y de hoy...

«La cultura gallega aporta esa manera europea de vivir, que ser diferente es una oportunidad»

El político vasco es optimista con el problema catalán.

-¿Cuál es la receta contra el secesionismo catalán?

-Tal vez no vamos a poder convencer a los secesionistas, que lo llevan grabado a fuego. Pero tenemos una receta para esos catalanes completamente distinta que la que les ofrecen los nacionalistas. No puede ser que en Cataluña haya gente que piense en que España les roba. No es quitarle a uno para darle al otro, sino hacer la tarta más grande, basada en la solidaridad y el crecimiento económico. Hay que convencer al pueblo catalán de que juntos vamos a ser más fuertes y tendremos más.

-¿Cómo ve a Galicia?

-Como ejemplo. Los gallegos son los que mejor comprenden que la diferencia es una oportunidad. Porque aquí se respeta la autonomía, la diferencia cultural y eso es gracias a una buena gestión. Todo se debe a Feijoo. Y eso que defiende con un cuchillo en los dientes y con el respaldo de la dirección nacional la idiosincrasia gallega, pero dentro de España, y eso es una grandeza. Cuando haces de la diferencia una herramienta de exclusión, empiezan los problemas. La cultura gallega aporta esa manera europea de vivir, que ser diferente es una oportunidad.

-¿Para cuándo un pacto de Estado en educación?

-Los políticos debemos hacer autocrítica de lo hecho hasta ahora, que no es más que una sopa de letras. Necesitamos un pacto educativo que mire a dos generaciones. Es necesario un pacto de Estado que piense en la era digital. Tenemos que potenciar la formación profesional dual, donde no hay paro. Nuestros hijos deben hablar inglés, tener cultura económica, hábitos saludables, una vida sexual sana y educación en valores de respeto.