Camps pagó el congreso del PP en Valencia que ganó Rajoy, dice Bárcenas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

valencia / europa press 16/02/2018 05:00 h

El extesorero del PP Luis Bárcenas explicó este jueves que la decisión de celebrar el Congreso del 2008 en Feria Valencia, en el que Mariano Rajoy fue reelegido candidato a la presidencia del Gobierno, se tomó en una cena en la capital levantina en la que participaron el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa, el ex secretario general del PP Ángel Acebes y el extesorero Álvaro la Puerta, en la que quedó «claro» que sería el PP de esta comunidad el que pagaría el cónclave. «Era un momento convulso internamente dentro del PP y yo creo algún tipo de influencia debía de tener el juego de los apoyos y el caso es que el Congreso se hace en Valencia», dijo Bárcenas en una comparecencia en la Comisión de las Cortes que investiga la gestión general de las instituciones feriales en la Comunitat Valenciana. En ella, explicó el retraso en el abono por parte del PP de la factura de 568.000 euros por la celebración en Feria Valencia del Congreso Nacional del PP en el 2008 en el que Mariano Rajoy fue reelegido candidato. Bárcenas detalló que en ese encuentro se planteó que lo organizase Orange Market, pese a que en el 2004 Génova había enviado una circular a las direcciones regionales para no trabajar con las sociedades de Francisco Correa. No obstante, achaca la decisión de trabajar con esta empresa al hecho de que había sido creada por Álvaro Pérez, El Bigotes, por lo que se desconocía que Correa participara.