Carlos Sánchez: «Mi interpretación de la regla de gasto fue compartida por todo el equipo de gobierno»

manu otero

15/02/2018

El exconcejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid Carlos Sánchez (Izquierda Unida), cesado en diciembre por la alcaldesa de Ahora Madrid, Manuela Carmena, al no apoyar el plan de ajuste impuesto por el Ministerio de Hacienda, tiene previsto participar hoy en Vigo en una charla sobre un nuevo modelo de financiación autonómica.

-¿Qué modelo de financiación autonómica defienden?

-El modelo actual no es justo y lleva a enormes tensiones territoriales. Hay que incluir condiciones de renta, exclusión o dispersión geográfica. Si no se plantean elementos correctores que solventen los desequilibrios, tendremos un problema grave.

-Desde la FEMP rechazan que se refinancie la deuda de las autonomías y piden que se deje invertir con libertad el superávit.

- Hay comunidades como Andalucía o la Valenciana que están infrafinanciadas. Con las que han recibido menos dinero del que les correspondía y han incrementado su deuda no estaríamos siendo justos si les negamos esa quita como reconocimiento de un ingreso que no han tenido. Y no tiene ningún sentido que los ayuntamientos, que están infrafinanciados, no puedan gastar el superávit que tienen.

-¿Ese desacato motivó su salida del gobierno de Madrid?

-Fue el chantaje realizado por el Ministerio de Hacienda. Durante dos años, hemos compatibilizado el incremento de la inversión y el gasto social con un superávit superior a los mil millones de euros y una reducción de la deuda en un 42 %. Con esos datos incuestionables, el PP ha actuado como oposición desde Hacienda utilizando estratagemas para bloquear la acción de gobierno. Algo que pasaba por generar una crisis en el ejecutivo que acabó con mi destitución, que yo admito.

-Pero no está de acuerdo con la decisión de la alcaldesa.

-El único responsable es el ministro de Hacienda, que ha obligado a tomar esas decisiones.

-Hubo compañeros suyos que se posicionaron en contra de su cese.

-Agradezco a quienes me han apoyado. Yo he ejecutado una política y una interpretación de la regla de gasto que comparte todo el equipo de gobierno.

-Las encuestas pronostican la caída de Unidos Podemos. ¿Es partidario de mantener la coalición?

-Es fundamental para las fuerzas que estamos a la izquierda del PSOE ir juntos. Pero en Izquierda Unida no nos quedamos en lo electoral. Hay que trabajar juntos en movimientos políticos y sociales.