La hermana de Ana Botella: «Lo que genera la brecha salarial es la falta de preparación»

La Voz de Galicia

14/02/2018 19:55 h

La exalcaldesa de Madrid Ana Botella se ha convertido este miércoles en trending topic en Twitter por unas polémicas declaraciones sobre la brecha salarial que no han salido de su boca. El indeseado éxito en la red social le ha llegado gracias a su hermana María Jesús, concejala del PP en Córdoba, quien durante un pleno municipal se ha declarado feminista y ha expuesto su particular teoría sobre la diferencia de sueldos entre hombres y mujeres. «La brecha salarial no es por ser hombre o mujer», ha asegurado María Jesús Botella, antes de exponer la verdadera razón: «Lo que genera la brecha salarial es la falta de preparación, la falta de formación».

La edil popular explicó en primer lugar que, en contra de lo que piensan sus detractores en el Ayuntamiento cordobés, ella es feminista, pero no «de boquilla» y aseguró que en su formación están «jarticos» de que los etiqueten por sus posturas con respecta a cuestiones de igualdad. A continuación, ofreció su explicación de por qué existe una diferencia en las remuneraciones entre los trabajadores y las trabajadoras: «La brecha salarial no es por ser hombre o mujer. Lo que genera la brecha salarial es la falta de preparación, la falta de formación para acceder a un puesto de trabajo», señaló ante las protestas de parte de la Corporación.

«Lo que tendremos que procurar, aumentado la formación y la educación, es facilitar el acceso a las mujeres a puestos que estén más retribuidos», agregó Botella, quien también se mostró partidaria de que los hombres se incorporen a los cuidados domésticos. Su breve intervención ha dado lugar a innumerables reacciones en las redes, donde los usuarios han respondido con cifras a la hermana de la exalcaldesa. Entre ellos, Íñigo Errejón ha aprovechado para criticar la actuación del PP en materia de igualdad.

La hermana de Ana Botella dice que la brecha salarial se debe a la falta de formación de las mujeres.

Vete a tomar un relaxing cup of café con leche, enterá. pic.twitter.com/N6h5A2W3qd — Protestona (@protestona1) February 14, 2018

LA hermana de Ana Botella dice que la brecha salarial se debe a la falta de formación de las mujeres.

En la mayoría de las empresas los jefes sin estudios se nombran "por méritos" , mientras muchas mujeres le triplican en estudio, pero tienen ese pequeño fallo, son mujeres pic.twitter.com/woOSRVzbcK — Forrest (M.Rajoy) (@ForretsGump) February 14, 2018

Demoledor currículum de María Jesús Botella, hermana de Ana Botella y concejala del PP de Córdoba, que dice que "La brecha salarial de las mujeres se debe a su falta de formación" https://t.co/BWC56njN2J

Además, es una ignorante de los datos oficiales: https://t.co/0IHHVohIs1 pic.twitter.com/NDnrTEUAQr — Agustin Moreno (@MorenoG_Agustin) February 14, 2018

Del "no hay que meterse" de Rajoy a "la causa de la brecha salarial es la falta de formación de las mujeres" de la hermana de Ana Botella. La brecha salarial ha subido a un 30% con el PP en el gobierno, España entera demanda igualdad, y sin embargo todo esto no va con ellos. pic.twitter.com/BO4SFWyIVt — Íñigo Errejón (@ierrejon) February 14, 2018