Cuixart llama al diálogo a JxCat y ERC: «No entenderíamos que no se pusiesen de acuerdo»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Agencias

Barcelona 14/02/2018 12:50 h

El presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, ha pedido este miércoles a JxCat y a ERC que dialoguen entre sí para alcanzar un pacto del que aflore un Govern: «No entenderíamos que no se pusiesen de acuerdo».

Lo ha transmitido en una carta enviada a la difunta expresidenta de Òmnium Muriel Casals cuando este miércoles se cumplen dos años de su muerte, tras un accidente en el que la atropelló una bicicleta.

En la carta, fechada el 11-14 de febrero en la prisión madrileña de Soto del Real, en la que se encuentra en prisión preventiva desde el 16 de octubre de 2017, Cuixart recuerda cuando en 2012 jugaba con Muriel a «adivinar el futuro, oliendo los cambios que viviría el país».

«Seis años más tarde, hoy necesitamos que las fuerzas políticas soberanistas asuman la responsabilidad que les han dado las urnas», y recordaba las palabras de la también exdiputada del Parlament por JxSí en las que avisaba de que no se entendería la falta de acuerdo.

Cuixart llama a la empatía y la generosidad para superar el desencuentro manifestado entre JxCat y ERC a tenor de la investidura del candidato a la Presidencia, Carles Puigdemont: «Construyamos puentes y caminos de diálogo con todo el mundo».

«Que esto nos permitía hacer frente, desde la unidad de todos los demócratas, al actual escenario de represión que lamentablemente aumentará y que afecta a toda la ciudadanía», ha advertido, y ha afirmado que cada día se alzan más voces denunciándolo, también en el Estado.

Cuixart le explica a Muriel que Òmnium tiene cerca de 100.000 socios y que, lejos de caer en el conformismo impotente, siguen trabajando para fortalecer en el «sentimiento pertenencia colectiva, desde la diversidad y sin pedir renuncias a nadie».

Le expone que recibió una tarjeta navideña de la mujer del escritor Miquel Martí i Pol y recuerda unas palabras del poeta: «Orgulloso o cobarde, cuando te sientas llamado a tomar parte, como todo el mundo, en la lucha, porque tu sitio, solo tú puedes llenarlo».

Declaración en el Supremo de Mireia Boya

La exdiputada de la CUP Mireia Boya ha asumido ante el Supremo que la declaración unilateral de independencia (DUI) no fue «cosmética», sino que buscaba una efectividad real, tras lo cual el juez Pablo Llarena no ha adoptado ninguna medida cautelar contra ella porque no lo ha solicitado el fiscal.

Según fuentes de la acusación ejercida por VOX, Boya, a preguntas del magistrado, ha asumido que la declaración de independencia unilateral buscaba una efectividad real para cumplir «el mandato» de sus bases.

Boya ha llegado al alto tribunal pasadas las 10.30 horas, donde ha sido recibida por una delegación de diputados de ERC y un centenar de simpatizantes llegados de Barcelona y Lleida y ha declarado ante el juez durante aproximadamente una hora y cuarto.