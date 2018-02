La madre del menor violado en Málaga: «Amenazaron a mi hijo con matar a su familia si contaba la agresión» La mujer está convencida de que la discapacidad intelectual que sufre su hijo (41 %) ha podido convertirlo en más vulnerable

La Voz de Galicia J. C.

málaga / colpisa 14/02/2018 05:00 h

«Yo le pregunté por qué les obedeció, por qué no forcejeó con ellos y se marchó de allí. Me dijo que lo habían amenazado con matarme a mí y a su padre, por eso no se resistió». Meses después de ocurridos los hechos, un menor discapacitado que sufrió abusos sexuales por parte de dos hermanos de 14 y 11 años en Málaga confesaba la razón de su silencio. Un amigo del joven fue el que destapó lo sucedido, después de ser testigo de la agresión.

«Se me vino todo el instituto encima». Así recuerda la madre del joven el momento en que su hijo le contó lo ocurrido. «Llegaremos hasta el final de este asunto», advierte. Ella está convencida de que la discapacidad intelectual que sufre su hijo (41 %) ha podido convertirlo en más vulnerable. «Es un niño muy bueno, saca buenas notas. Y ahora tengo que llevarlo al psicólogo por algo así», se lamenta.

Ayer solicitaron una orden de alejamiento de 500 metros respecto a la víctima y a su amigo, supuesto testigo de los hechos, argumentando las amenazas que ambos habían venido sufriendo por parte de los denunciados y los amigos de estos.