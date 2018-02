JxCat y ERC se enfrentan en la Mesa del Parlament por la tramitación de la Ley de la Presidencia

ERC da por muerta la vía Puigdemont y se muestran recelosos de apoyar la reforma de la ley de la Presidencia con la que Junts per Catalunya pretende investir a distancia al expresidente

El Gobierno rechazó este lunes una eventual presidencia simbólica de Carles Puigdemont, fugado desde el pasado noviembre a Bélgica, combinada con una efectiva en Barcelona. «De ninguna manera toleraremos ese escenario», afirmó el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, zanjando cualquier duda sobre la propuesta de los independentistas para salir del escollo en que se encuentra la investidura. En una entrevista en RNE, el ministro aseguró que el Ejecutivo central no tendrá ninguna contemplación con el candidato de Junts per Catalunya y, aunque confió en que esa iniciativa no llegue al Parlamento catalán, advirtió que de hacerlo la recurrirá automáticamente ante los tribunales. «¿Qué es eso de simbólica?, es para darle un sueldo a este señor», se respondió.

