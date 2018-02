Luis Bárcenas entra en escena en el juicio al PP valenciano

0

La Voz de Galicia Mateo Balín

Madrid / Colpisa 12/02/2018 05:00 h

Pendiente de la sentencia por la pieza principal del caso Gürtel, época primera (1999-2005), en la que se enfrenta a 39 años de prisión, Luis Bárcenas vuelve mañana a la sala de vista de la Audiencia Nacional. Esta vez lo hará como testigo, a petición de las defensas, en el juicio por la presunta financiación irregular del PP valenciano. Bárcenas era el tesorero nacional cuando tuvieron lugar las dos campañas electorales, 2007 y 2008, que se pagaron con dinero de empresarios contratistas de la Generalitat valenciana. La irrupción de Bárcenas en el juicio no puede ser más oportuna. Una vez finalizada la declaración de los 19 acusados, comparecerá en plena batalla estratégica por adjudicar la responsabilidad del sistema irregular de pagos electorales. Parte de los acusados apuntaron a Ricardo Costa, exsecretario general del PPCV. Pero este, en línea con los testimonios de Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, el Bigotes, elevó la autoría al expresidente Francisco Camps.

Bárcenas deberá aclarar dos asuntos: si es cierta la reunión con Costa en la que este le comentó los tejemanejes en la contabilidad del PPCV y la responsabilidad de Camps; y si tras conocer esta información se lo contó a alguien del partido, véase a su jefe Álvaro Lapuerta, al entonces secretario general, Ángel Acebes, o al mismísimo Mariano Rajoy. En suma, por qué no se denunciaron estas prácticas irregulares a las autoridades judiciales.

Con la obligación de decir la verdad al declarar como testigo, Bárcenas tendrá un protagonismo que no deseaba. Sobre todo, después del cambio de estrategia de Costa y el arrepentimiento ante el juez del ex secretario general del PPCV, que se enfrenta a siete años y nueve meses de prisión. Las revelaciones de Costa en busca de atenuantes que mitiguen su condena han llevado a su defensa a renunciar a la batería de testigos y periciales propuestas antes de comenzar el juicio, cuando defendía su inocencia. Pero la estrategia de los tres de la Gürtel no le dejó más salida que confesar los hechos y buscar un cabeza de turco, en este caso su otrora amigo Francisco Camps (inimputable en este juicio al estar prescritos para él los delitos que se revisan).

Con Bárcenas o el exgerente nacional Cristóbal Páez comienza mañana el turno de los testigos. Más de un centenar hasta mediados de marzo, aunque podrían ser menos por las renuncias de las defensas de los acusados arrepentidos. El punto culminante será el 7 de ese mes con la presencia de Francisco Camps y de Juan Cotino, expresidente de Las Cortes Valencianas. Al finalizar las declaraciones y la prueba pericial, la Fiscalía Anticorrupción decidirá si pide que se investigue a Camps en una nueva pieza del caso Gürtel. Para ello es necesario que los empresarios arrepentidos reconozcan que pagaron los gastos electorales a cambio de la adjudicación bajo cuerda de contratos de la administración valenciana.