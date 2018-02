Feijoo: «Ha quedado claro que no habrá quita de la deuda»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Fran Balado

Madrid 12/02/2018 20:30 h

No habrá quita de la deuda a las comunidades autónomas. «Ha quedado claro que no va a haber quita». Lo aclaró el propio Feijoo, que este lunes acudió a Madrid a una comida del PP presidida por Rajoy junto al resto de los líderes autonómicos del partido, la cúpula de Génova, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Tal y como era de esperar, la revisión del modelo de financiación autonómico fue uno de los grandes temas de la comida celebrada en la séptima planta de Génova 13 y que duró alrededor de tres horas y media. Según informó el propio titular de la Xunta, el presidente autonómico que alzó más la voz para mostrar su desacuerdo con unas palabras de Montoro, en las que sugirió que se podría estudiar la condonación de parte de la deuda, refrendadas posteriormente por Rajoy. «Se ha aclarado. No sería razonable. Ningún ciudadano entendería que aquellos que deben dinero se les condone esa deuda. Lo mismo ocurre con las comunidades autónomas. Tenemos nuestra deuda y la tenemos que pagar», dijo el presidente autonómico a la conclusión de la comida. A lo que no renunció es a que se busquen «mecanismos» para la reestructuración de la misma o a reestructurar la deuda o a «facilitar» en plazos su pago. «Eso es una cosa, pero condonar, perdonar, dejar sin efecto la deuda, va en contra de cualquier principio moral y de cualquier principio económico. Pero ha quedado claro, efectivamente, que no va a haber quita en la deuda de las comunidades autónomas».

Feijoo avanzó que los populares harán «lo posible» para alcanzar un acuerdo con el PSOE para actualizar el modelo de financiación autonómica, algo para lo que «no hay nada mejor que el PP presente un documento».

El presidente gallego también desveló que en la mesa trataron otro de los asuntos que más preocupan a la comunidad que gobierna: la demografía, y que el partido presentará otro documentos con propuestas para abordar la sangría que padecen algunos territorios en este aspecto. Por último, el tercer gran tema del que se habló este lunes en la sede central del PP fue el problema del agua.

¿Y de la amenaza de Ciudadanos? «No, porque no estaba invitado. Era una comida del PP. Entre otras cosas porque sería muy difícil saber lo que opinan. ¿Qué opina Ciudadanos en la financiación autonómica? La respuesta: ‘lo que diga cada comunidad autónoma’», dijo el titular de la Xunta.

El PP exige a Torrent una ronda de contactos y a Arrimadas a hacer útil su victoria

Fernando Martínez Maíllo, coordinador general del PP, ha subrayado la importancia de la cita de los líderes del PP, una cumbre que «otros partidos no pueden celebrar, porque el Partido Popular es un partido que tiene presencia, voz propia y liderazgo en toda España». En las más de tres horas que ha durado el cónclave se han abordado no solo cuestiones internas, también aquellas que preocupan «al conjunto de españoles», puntualizó Maíllo.

Entre ellas destacó la «parálisis intencionada que se está produciendo en el Parlamento catalán». «Exigimos al presidente del Parlament -Roger Torrent- que abra de inmediato una ronda de contactos para desbloquear la situación», ha dicho el coordinador popular, al tiempo que pedía a la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, determinación: «que haga algo, que deje de ser una estatua de sal (...) que aunque no gane la investidura debe meter presión al independentismo». «Tanto voto útil se está conviertiendo en una victoria inútil», ha concluído al respecto.