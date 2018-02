Miles de policías y guardias civiles toman la calle en Oviedo para exigir igualdad salarial

0

Miles de policías y guardias civiles de Asturias, Galicia y Castilla y León salieron ayer a la calle en Oviedo para exigir la equiparación de sus salarios con los que perciben las policías autonómicas. Bajo el lema «Equiparación ya», la marcha, que fue convocada por la plataforma Justicia Salarial Policial (Jusapol), repitió la reivindicación de las celebradas en las últimas semanas en ciudades como Granada, Palma, Barcelona o Sevilla: que un agente de la policía nacional cobre lo mismo que un mosso d’Esquadra.

Según el portavoz de Jusapol en Asturias, Mario Villabeirán, con una partida de 1.500 millones de euros en tres años los sueldos de estos agentes podrían incrementarse en unos 500 o 600 euros al mes, lo que les acercaría a lo que cobran otros cuerpos de seguridad autonómicos y policías municipales. No obstante, Villabeirán advierte que desde el Gobierno no hay ningún compromiso al respecto y que la oferta que les han trasladado solo supondría un incremento de 50 o 60 euros, «una cifra irrisoria que no responde a las expectativas», subraya, de unos agentes que perciben de media entre 1.300 y 1.400 euros mensuales.

Respaldo político

En la marcha de ayer, que discurrió por el centro de Oviedo y que contó según los organizadores con 10.000 personas, participaron políticos de todos los partidos; entre otros, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra; el vicepresidente primero del Congreso y portavoz de Ciudadanos Asturias, Ignacio Prendes, así como numerosos diputados regionales del PP, Podemos y Foro. La manifestación partió de la estación de Renfe, siguió por la calle Uría y concluyó en la antigua plaza de la Gesta con decenas de banderas españolas, asturianas y gallegas, entre himnos y consignas como «En esta familia, nadie lucha solo».

Para exigir al Ministerio de Interior la equiparación salarial de los distintos cuerpos de policías la plataforma Jusapol ha celebrado manifestaciones como la de ayer en Madrid, Barcelona o Sevilla y tiene programadas ya medio centenar más a lo largo de todo el país.

El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Adrián Barbón, que encabezó la marcha junto a Adriana Lastra, incidió en que los socialistas apoyan su lucha porque la consideran una «cuestión de dignidad y justicia». El diputado regional popular Matías Rodríguez Feito señaló, por su parte, que hay que «exigir» al Gobierno de Rajoy que atienda lo que es una reivindicación justa.