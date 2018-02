Los letrados del Parlament afirman que el plazo de dos meses para los comicios aún no ha comenzado

Rechazó el informe de los letrados que ponían en sus manos el desbloqueo de la Cámara

El empecinamiento de Carles Puigdemont en un imposible, el seguir gobernando aunque sea desde Bruselas, ha generado un cisma en el bloque secesionista que sus protagonistas no saben cómo superar. Y la primera víctima es el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, que es incapaz de resolver la situación de bloqueo parlamentario, que amenaza con paralizar sine die Cataluña. El poder en la comunidad se reparte en estos momentos entre el Gobierno de Mariano Rajoy, que ejerce el control de la Generalitat en aplicación del artículo 155 de la Constitución, y el presidente de la Cámara, en cuyas manos está convocar la sesión de investidura que aplazó la semana pasada y sin cuya celebración no echará a andar la cuenta atrás para la celebración de nuevas elecciones en dos meses si no es investido un nuevo presidente de la Generalitat.

