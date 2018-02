Torrent no aclara el futuro de la investidura tras reunirse con Junqueras

Según RAC1, la portavoz parlamentaria de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, sería la nueva opción del independentismo para presidir la Generalitat

El portavoz de ERC, Sergi Sabrià ha negado que las formaciones independentistas catalanas estén negociando algún nombre alternativo al de Carles Puigdemont para ser investido president de la Generalitat. «A mí no me consta que Junts per Catalunya haya puesto otro nombre encima de la mesa» ha indicado en declaraciones al canal catalán TV3.

El político de Esquerra sí ha confirmado que JxCat les ha hecho llegar nuevas propuestas para desencallar la investidura. Aunque no ha querido concretar su contenido sí ha dicho que las ve «con buenos ojos» y que están «trabajando intensamente» para lograr un acuerdo.

