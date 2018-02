Méndez de Vigo se mofa de Irene Montero por decir «portavozas»: «Vamos a mejorar mucho el sistema educativo»

0

La Voz de Galicia Agencias

08/02/2018 14:42 h

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, se ha burlado este jueves de la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, por decir «portavozas» y ha asegurado que en España se va a «mejorar mucho el sistema educativo».

«Qué quiere que le diga, vamos a mejorar mucho el sistema educativo en España», ha contestado el ministro durante una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, tras ser preguntado por esta expresión de la diputada.

Irene Montero utilizó de manera errónea la palabra «portavozas» durante una rueda de prensa celebrada este miércoles en el Congreso de los Diputados. «Mañana hay en el círculo de Bellas Artes (...) un acto con diferentes portavoces y portavozas del grupo parlamentario confederal que van a poder hablar con ustedes y detallarles la reforma», afirmó la dirigente de Podemos. En respuesta, el portavoz del Gobierno se ha limitado a apuntar que el Ejecutivo va a mejorar el sistema educativo español.

Hoy Irene Montero ha defendido la utilización de este término como una forma más de luchar por la igualdad con el uso del lenguaje, que durante siglos ha sido un instrumento para perpetuar el machismo.

Ha defendido el uso de la palabra «portavozas» y de otras que normalmente se utilizan en masculino para referirse también a las mujeres, y ha aprovechado para criticar que una institución como la Real Academia de la Lengua siga admitiendo definiciones como la de la palabra «fácil» para referirse a una «mujer que se presta a tener relaciones sexuales con facilidad».

Lo que le ha servido para justificar que, aunque a veces «suene extraño» y se usen palabras no reconocidas por una institución formada «mayoritariamente por hombres», es «importante desdoblar el lenguaje» y utilizarlo «de forma inclusiva» con el fin de luchar por la igualdad y dar visibilidad a la «mitad de la población que ha sido invisibilizada durante siglos».

La portavoz adjunta del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, también ha defendido hoy el uso del término «portavoza». Ha apuntado que no le parece mal «igual que no me pareció mal la expresión 'miembros y miembras'» usada en 2008 por la entonces ministra socialista de Igualdad, Bibiana Aído.

Lastra ha compartido argumentos con la portavoz de Unidos Podemos, señalando que «lo que no se nombra no existe» y ha señalado que «el lenguaje avanza con la sociedad» e, incluso, «la sociedad muchas veces va por delante y este se va acomodando» tal y como se demuestra, según ha apuntado, con las inclusiones que la RAE hace cada año de nuevos términos.

«Me parece bien, lo aplaudo y lo defiendo. Yo a mi portavoza (Margarita Robles) la llamo portavoza», ha insistido la diputada socialista, tras ser preguntada por este tema en rueda de prensa en el Congreso, después de que, tanto el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo y la RAE criticaran el uso de este término por parte de Montero.