Elsa Artadi, posible nueva opción del independentismo para presidir la Generalitat

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia Agencias

Barcelona 08/02/2018 16:35 h

Elsa Artadi, la mujer que en los últimos meses se ha convertido en la mano derecha de Carles Puigdemont, podría ser nombrada candidata para ponerse al frente del Gobierno de Cataluña en una fórmula que mantendría al líder independentista como «president» simbólico a distancia.

La radio catalana RAC1 adelantó hoy la existencia de un hipotético acuerdo entre las dos principales fuerzas separatistas, Junts per Catalunya (JuntsxCat) y Esquerra Republicana (ERC), para que Elsa Artadi se someta próximamente a la votación de investidura en el Parlament.

Según la emisora, esto se haría a través de una propuesta de resolución, es decir, un texto sin efecto jurídico pero que serviría para «restituir simbólicamente el cargo» de Puigdemont.

Ninguno de los dos partidos ha confirmado esta información. Desde ERC, su portavoz Sergi Sabrià fue prudente e insistió en una entrevista en el canal TV3 en que Puigdemont «es el único candidato sobre la mesa» aunque se está «buscando la manera de legitimizar» su figura para que pueda «asumir la presidencia» del Gobierno catalán.

«A mí no me consta que Junts per Catalunya haya puesto otro nombre encima de la mesa» ha indicado Sabrià.

El político de Esquerra sí ha confirmado que JxCat les ha hecho llegar nuevas propuestas para desencallar la investidura. Aunque no ha querido concretar su contenido sí ha dicho que las ve «con buenos ojos» y que están «trabajando intensamente» para lograr un acuerdo.

Puigdemont exige gobernar desde el exilio La CUP no descarta investir a otro candidato Atlas

Según Sabrià, el objetivo es que el Parlament logre investir a un candidato y, al tiempo, «legitimar» la figura de Puigdemont. Pero ERC descarta lograrlo a través de una reforma de la ley de presidencia y del Govern por lo larga que sería su tramitación. «Tenemos que trabajar con propuestas que tengan tempos más cortos» ha dicho.

Las declaraciones del portavoz izquierdista contradicen las informaciones adelantadas por RAC1 según las cuales JxCat habría propuesto como candidata a la presidencia a Elsa Artadi, la portavoz parlamentaria de la formación. La figura de Puigdemont tendría un reconocimiento simbólico a través de un texto sin efecto jurídico. Según la radio catalana, esta propuesta contaría ya con el visto bueno de la CUP y de ERC, aunque desde Esquerra han desmentido conocerla.