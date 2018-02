Correa: «Yo creo que Rajoy daba el OK a todos los gastos de campaña del PP»

0

La Voz de Galicia Agencias

Madrid 06/02/2018 12:00 h

El considerado cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, ha apuntado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como el cargo del PP que desde la Secretaría General del partido «daba el OK» a todos los gastos de campaña y ordinarios en toda España.

«Cuál era el papel del secretario general en la aprobación de los gastos de campaña y gastos ordinarios», le ha preguntado el diputado de Podemos Txema Guijarro a Correa en la comisión de investigación sobre la financiación irregular del PP, a lo que el compareciente ha respondido: «Yo creo que él daba el ok». Y a la pregunta de si le constaba que era Rajoy quien aprobaba esos gastos ha contestado: «Pienso que sí», antes de haberse mostrado convencido de que hay una «trama PP» más que una «trama Correa»

Correa ha arrancado hoy su comparecencia mediante videoconferencia ante la comisión del Congreso que investiga la supuesta financiación ilegal del PP recalcando que ya está «claro» cómo pagaba el PP valenciano a su empresa los actos electorales que le organizó y remitiéndose a su declaración ante la Audiencia Nacional en la que confirmó que parte de esos abonos se hicieron con dinero negro, informa Europa Press.

Correa ha tomado la palabra antes de que comenzara el interrogatorio de los grupos para cerciorarse de que los comisionados tenían conocimiento del escrito que su abogado envió a la comisión la semana pasada avisando de que no iba a contestar a las preguntas que pudieran perjudicar a su defensa judicial. «Cuando todo esto acabe no tendrá ningún inconveniente en estar 28 horas diarias, me dan dos coca colas zero y estoy 28 horas».

Correa, que lleva casi un año en la prisión madrileña de Valdemoro tras ser condenado a 13 años de cárcel por el caso Fitur, ha alegado al inicio de su comparecencia por videoconfencia en la comisión que no quiere perjudicar su estrategia de defensa en los procedimientos judiciales que le afectan. «No les quiero hacer perder el tiempo», ha destacado Correa, antes de recordar a los diputados que, en su opinión, en el juicio celebrado en la Audiencia Nacional sobre la trama Gurtel que al PP de la Comunidad Valenciana «ha quedado ya muy claro» tanto por su declaración como por las manifestaciones de diez empresarios, informa Efe.

Esos empresarios, ha continuado, ya han contado «cómo nos pagaban las campañas electorales el PP de Valencia». Aunque ha iniciado su comparecencia en un tono receptivo, la primera intervención del diputado del PSOE, Artemi Rallo, ha provocado momentos de tensión entre ambos por la negativa de Correa a responder a asuntos en los que, ha argumentado, ya ha respondido en sede judicial. Ha ido más allá al acusar al parlamentario socialista de volver a querer hacer «publicidad» con la supuesta financiación irregular. «No voy a entrar en un tema publicitario. Entre en temas nuevos», ha zanjado.

El empresario ha explicado que su intención era colaborar con la comisión, pero que iba a seguir el consejo de su abogado. Aún así, ha recordado que en el juicio sobre la supuesta financiación ilegal del PP valenciano tanto él como otros diez empresarios ya han reconocido «claramente» cómo pagaban a su empresa, Orange Market, los actos que organizaban para el partido en la Comunidad Valenciana.