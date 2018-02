Los cercanos a Puigdemont prefieren nuevas elecciones a una presidencia simbólica

Habían negociado el inicio de un nuevo proceso independentista tras la formación del Gobierno catalán, pero el acuerdo no se cerró por la reticencia de ERC y el aplazamiento de la investidura

Un proceso constituyente para materializar la república. Este era el plan de gobierno para la duodécima legislatura que tenían entre manos los independentistas antes del pleno fallido de investidura del martes pasado. Sin embargo, el documento que estaban negociando, y que fue difundido ayer por la CUP, no fue al final suscrito por desavenencias entre Junts per Catalunya y Esquerra, que se resiste a volver a la ilegalidad, y no entró en vigor porque la elección del presidente de la Generalitat se ha aplazado sine die.

La hoja de ruta secesionista establecía como objetivo final del proceso constituyente la elaboración de una carta magna que debía ser refrendada por la ciudadanía en un nuevo referendo. Antes de esa Constitución catalana, se impulsaría una asamblea constituyente, justo el día después de la formación del nuevo Gobierno presidido por Carles Puigdemont y estaría integrada por los diputados del Parlamento catalán (en principio solo participarían los independentistas y puede que los comunes) y representantes del mundo municipal. Además, los secesionistas buscarían la «internacionalización de la república» y la «construcción nacional de los Països Catalans», así como el control público y la soberanía de las infraestructuras estratégicas.

Seguir leyendo