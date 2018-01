Puigdemont se enroca: «No hay ningún otro candidato posible»

Investidura aplazada que no desconvocada en el Parlament Esto es, hasta que el Constitucional resuelva las alegaciones de Junts per Catalunya y las de la propia Cámara catalana anunciadas hoy Atlas TV

Torrent dice que telefoneó sin éxito cinco veces a Puigdemont aunque el expresidente dice que no le constan llamadas. Los diputados de la CUP han asistido durante unos minutos al pleno, que JxCat exige que se celebre

El aplazamiento del pleno de investidura anunciado esta mañana por el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha abierto un cisma entre los independentistas. La decisión ha causado malestar en las filas de la CUP y de Junts per Catalunya (JxCat), que considera que se dan las «condiciones políticas» para celebrar la sesión hoy mismo y critica que no lo haya consultado con los grupos. La portavoz de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, ha exigido este celebrar la sesión de investidura de Carles Puigdemont y ha recalcado que «se sienten convocados» al pleno, por lo que no descartan acudir al hemiciclo si bien su grupo lo decidirá en una reunión que ya está en marcha. «Nos sentimos convocados al pleno», ha remarcado Artadi en una rueda de prensa en el Parlament, pese a la decisión -de la que «no sabíamos nada»- del presidente del Parlament, Roger Torrent, de aplazar la sesión de investidura convocada inicialmente para las 15 horas, a la espera de lo que resuelva el Tribunal Constitucional.

Seguir leyendo