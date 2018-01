El aplazamiento del pleno provoca una crisis en el independentismo

Investidura aplazada que no desconvocada en el Parlament Esto es, hasta que el Constitucional resuelva las alegaciones de Junts per Catalunya y las de la propia Cámara catalana anunciadas hoy

Investidura aplazada que no desconvocada en el Parlament Esto es, hasta que el Constitucional resuelva las alegaciones de Junts per Catalunya y las de la propia Cámara catalana anunciadas hoy Atlas TV

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia

La Voz / Agencias 30/01/2018 19:34 h

El aplazamiento del pleno de investidura anunciado esta mañana por el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha abierto un cisma entre los independentistas. La decisión ha causado malestar en las filas de la CUP y de Junts per Catalunya (JxCat), que considera que se dan las «condiciones políticas» para celebrar la sesión hoy mismo y critica que no lo haya consultado con los grupos. La portavoz de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, ha exigido este celebrar la sesión de investidura de Carles Puigdemont y ha recalcado que «se sienten convocados» al pleno, por lo que no descartan acudir al hemiciclo si bien su grupo lo decidirá en una reunión que ya está en marcha. «Nos sentimos convocados al pleno», ha remarcado Artadi en una rueda de prensa en el Parlament, pese a la decisión -de la que «no sabíamos nada»- del presidente del Parlament, Roger Torrent, de aplazar la sesión de investidura convocada inicialmente para las 15 horas, a la espera de lo que resuelva el Tribunal Constitucional.

Al ser preguntada por si de sus palabras se desprendía que el grupo de JxCat acudirá a las 15 horas al hemiciclo, como hará la CUP, Artadi no ha descartado esta opción, aunque ha indicado que la decisión definitiva se tomará en breve en una reunión ya en marcha del grupo, en el que también hay miembros del PDeCAT. En todo caso, ha insistido en que para JxCat el pleno no debería aplazarse «más allá de hoy», porque el candidato a la Presidencia de la Generalitat, Carles Puigdemont, ausente este martes en el Parlament y huido en Bruselas, tiene «los 68 votos» para ser elegido y, por tanto, «estamos dispuesto a investirle hoy», por lo que «la consecuencia lógica es hoy ir al pleno», ha remarcado. Acudan o no a las 15 horas, ha garantizado que los diputados de JxCat estarán «todo el rato que sea necesario» en las dependencias del Parlament para celebrar el pleno, que solo contemplan que se pueda aplazar unas horas, pero que consideran que debe tener lugar este martes.

Tras conocerse que el Constitucional ha rechazado las alegaciones que JxCat hizo ayer por la tarde contra la investidura a distancia, Artadi ha remarcado que ese tribunal «no es nadie para escribir el reglamento del Parlament». En cuanto a la decisión de Torrent de aplazar la sesión, Artadi ha aseverado que en las conversaciones con CUP y ERC de ayer se les trasladó que «hoy íbamos a pleno» y que han tenido conocimiento de la comparecencia del presidente del Parlament a través de los medios de comunicación. «No sabíamos nada, ni yo ni Carles Puigdemont», ha aseverado la portavoz de JxCat, en pleno conflicto con ERC por las llamadas de Torrent al expresidente catalán. Artadi ha indicado que solo faltan unos «flecos» para cerrar un acuerdo con la CUP y ERC para el programa de un hipotético gobierno de Carles Puigdemont, quien hoy, a diferencia de ayer, no ha intervenido por vía telemática en la reunión que ha mantenido esta mañana JxCat.

Los cuatro diputados de la CUP en el Parlament Carles Riera, Maria Sirvent, Natàlia Sànchez y Vidal Aragonés han ocupado sus escaños de la Cámara durante unos minutos a las 15.00 horas, cuando debía comenzar el pleno de investidura, pese al aplazamiento que había anunciado el presidente del Parlament, Roger Torrent. Los cupaires habían anunciado horas antes que iban a estar en sus escaños a las 15.00 porque la decisión de Torrent «da la espalda a la voluntad del pueblo de Cataluña y entra en la lógica del acatamiento del mandato del Estado». Los diputados han mostrado un cartel en que se veían puños alzados para luego alzar los suyos, y han salido del hemiciclo para sumarse a la movilización convocada por los Comités de Defensa de la República (CDR) y la ANC frente al parque de la Ciutadella con el lema 'Todo el apoyo del pueblo'.

Por su parte el grupo de Carles Puigdemont se ha mantenido encerrado en una de las salas del Parlament deliberando si debían acudir todos al hemiciclo a las 15:00 horas, algo que finalmente no se ha producido. Aunque, cuando la CUP ya había abandonado el salón de plenos, un grupo reducido de parlamentarios de JxCat, Laura Borràs, Francesc de Dalmases, Quim Torra y Aurora Madaula, han salido de la sala en la que estaban reunidos y se han dirigido hasta la entrada del hemiciclo, pero al ver que ya no quedaba nadie, han regresado.

Finalmente Roger Torrent ha comunicado formalmente a JxCat y la CUP el aplazamiento del pleno de investidura, alegando que lo hace atendiendo a la «petición de amparo» que le hizo el pasado lunes Puigdemont. Además asegura que «no se dan las condiciones para asegurar una sesión de investidura efectiva ni las garantías para el ejercicio pleno y libre de los derechos políticos del candidato», que no se sabe si sigue o no aún huido en Bélgica. Por lo tanto Torrent aplaza el pleno de investidura sin dar fecha alguna a la espera de que se cumplan «las garantías democráticas y se pueda llevar a cabo una investidura plenamente válida».

El expresidente catalán Carles Puigdemont excusó este martes su presencia en un evento del partido nacionalista flamenco N-VA en Lovaina (Bélgica) al que se había sido invitado, según informaron los organizadores del acto. En lugar de Puigdemont asistirá el exconsejero de Sanidad Toni Comín. La organización del evento avisó cuarenta y cinco minutos antes del inicio del acto a la prensa de que había recibido un mensaje de Puigdemont para excusarse e informar de la asistencia de Comín.

JxCat avisa a Torrent que vuelve a tener la pelota y que no desfallecerán

JuntsperCatalunya ha advertido de que no desfallecerán en el objetivo de investir a CarlesPuigdemont como presidente de la Generalitat, y ha recalcado al presidente del Parlament, RogerTorrent, que la pelota vuelve estar en sus manos tras la resolución del Tribunal Constitucional. El portavoz de JxCat, EduardPujol, ha comparecido en rueda de prensa junto con la diputada GemmaGeis antes de que el grupo entero saliera del Parlament para acudir al cercano paseo LluísCompanys a agradecer su apoyo a los independentistas allí concentrados. Así se ha decidido al término de una reunión del grupo de JxCat, que finalmente no ha acudido en bloque al hemiciclo a las 15 horas, pues solo ha ido un grupo reducido de cinco parlamentarios, cuando la CUP, además, ya se había marchado del mismo.

En todo caso, Pujol ha hecho hincapié en la discrepancia con Torrent por haber aplazado la sesión de investidura y ha avisado de que su grupo «no desfallecerá ni fallará» al objetivo de investir a Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat. Y, pese al conflicto abierto con ERC por esta cuestión, ha llamado a la tranquilidad del soberanismo, a la vez que ha apelado a la unidad del mismo. Tras conocerse la resolución del TC, Pujol ha subrayado que el alto tribunal «no respeta el resultado del 21 de diciembre» y ha insistido en la necesidad de celebrar el pleno de investidura. «Entendemos que la democracia no se aplaza, la restitución de las instituciones tampoco y que la dignidad no está sujeta a resoluciones de un Tribunal Constitucional», ha subrayado. En esta línea, Geis ha señalado que, tras la decisión del Constitucional, «la pelota vuelve a estar en el campo del Parlament» y ha insistido en pedir que Torrent levante el aplazamiento del pleno.

Una dirigente del PDeCAT ve «correcto» el aplazamiento del Parlament

La exdiputada de Junts pel Sí (JxSí) Maria Senserrich, actual responsable del área territorial en la dirección ejecutiva del PDeCAT, ha considerado hoy «correcto, dadas las circunstancias» el aplazamiento del pleno de investidura anunciado por el presidente del Parlament, Roger Torrent. En declaraciones a Catalunya Ràdio, Senserrich ha señalado que el aplazamiento era «uno de los escenarios posibles», ha expresado su «respeto» al presidente del Parlament y ha subrayado que eso no significa una «anulación del pleno».

«Yo creo que es una decisión correcta dadas las circunstancias», ha afirmado Senserrich, que no obstante ha lamentado que «siempre» haya que estar «a merced de los inventos del Tribunal Constitucional (TC)». «Los 'tempos' no juegan a nuestro favor», ha añadido Senserrich, que ha pedido aclarar «hasta cuándo es este aplazamiento», ya que «tampoco podemos estar siempre pendientes del TC», porque de lo contrario «siempre se inventarán algo para impedir la investidura» de Puigdemont.

Llamadas telefónicas sin éxito de Torrent a Puigdemont

Además se ha conocido que el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha telefoneado 5 veces este martes al candidato a presidir la Generalitat, Carles Puigdemont, antes de anunciar que aplazaba el pleno de investidura, aunque al candidato no le constan llamadas, según han informado respectivamente fuentes de Presidencia de la cámara y de JxCat a Europa Press.

Fuentes de la candidatura han explicado a Europa Press que no se han recibido llamadas telefónicas, después de que Torrent haya anunciado el aplazamiento del pleno hasta garantizar que el debate se puede realizar «con garantías y sin injerencias» del Estado y hasta que el TC resuelva las alegaciones que el Parlament ha presentado para defender la inmunidad de Puigdemont.

Fuentes del entorno del presidente de la cámara han dicho que Roger Torrent ha estado llamando «hasta cinco veces» a Puigdemont antes de comparecer, pero que no ha podido localizarle. Desde el grupo de JxCat aseguran a Europa Press que, si Roger Torrent quería hablar o comunicarse con Puigdemont, tiene «mil maneras» de hacerlo, pero que no lo ha hecho, y al candidato no le constan llamadas ni mensajes. «Saben perfectamente cómo localizarlo», han subrayado también desde el grupo de JxCat, expresando así su malestar por la situación.

Pese a todo, JxCat valora que el presidente del Parlament se comprometa públicamente a no presentar ni proponer a ningún otro candidato alternativo a Puigdemont En su comparecencia, Torrent ha dicho que propuso a Puigdemont como candidato el 22 de enero tras escuchar a todos los grupos y constatar que era el único que podía reunir apoyos para ser investido: «No fue una decisión aleatoria ni personal y no propondré a ningún otro candidato».