Tres de los cuatro exconsejeros catalanes huidos en Bélgica dejan sus escaños

La Voz de Galicia Europa Press

28/01/2018 21:16 h

Los diputados Clara Ponsatí y Lluís Puig (Junts per Catalunya) y Meritxell Serret (ERC), exconsellers del Govern cesados y que actualmente acompañan a Carles Puigdemont en Bélgica, renunciarán mañana a su escaño para blindar así la mayoría independentista en la cámara. A través de su cuenta de Twitter, el exconseller Puig ha argumentado la renuncia: «Siempre he dicho que sabíamos cómo sumar 68 en la sesión de investidura del Muy Honorable Presidente Carles Puigdemont. Mañana presento mi renuncia como diputado, consciente de que con Clara Ponsatí y Meritxell Serret hacemos un acto de dignidad por nuestro país. Junts per Catalunya y ERC lo saben gestionar».

Sempre he dit que sabíem com sumar 68 a la sessió d' investidura del MHP @KRLS , demà presento la meva renúncia a Diputat, conscient que amb @ClaraPonsati i @MeritxellSerret fem un acte de dignitat pel nostre país. @JuntsXCat i @Esquerra_ERC ho saben gestionar — Lluís Puig i Gordi (@PuigGordi) January 28, 2018

La renuncia de los tres exconsellers facilitaría la investidura de Puigdemont, que deberá ser presencial, tras la decisión tomada el sábado por el Tribunal Constitucional de prohibir delegar el voto y la investidura telemática. JxCat anunció este domingo la intención de Puidgemont de pedir autorización policial para poder asistir al pleno de investidura del Parlament convocado para este martes.

JxCat prepara recursos legales contra la resolución del TC

Junts Per Catalunya prepara recursos legales contra la resolución del Tribunal Constitucional respecto a la investidura de Carles Puigdemont como presidente catalán, por entender que las medidas cautelares dictadas no se ajustan a derecho. En un mensaje en su cuenta de Twitter, el diputado Josep Rull informa de que los servicios jurídicos de JxCat están «analizando durante todo el día las diferentes alternativas» para oponerse a la resolución del Tribunal Constitucional, lo que incluye el Tribunal Supremo, el propio Constitucional y el Tribunal de Estrasburgo, detalla. «A medida que la vamos madurando consideramos que es más manifiestamente contraria a derecho. Las medidas cautelares no se pueden coger por ninguna parte», concluye Rull.

Estem analitzant totes les alternatives (TS, TC, TEDH) front una resolució que considerem notorià ment contrà ria a Dret.

Sotmetre la investidura a una prèvia autorització judicial és contrari als més elementals principis de l’Estat de Dret — J. Alonso-Cuevillas (@JaumeAlonsoCuev) January 28, 2018

De esta forma, el exconseller expresa su malestar con la resolución que anoche hizo pública el Tribunal Constitucional, por la cual se impide cualquier sesión de investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat que no sea la presencial, por lo que prohíbe que el debate y la votación se celebren por medios telemáticos o mediante la sustitución por otro parlamentario. Se trata de una medida cautelar en respuesta al recurso presentado por el Gobierno y en la cual los magistrados del TC dejaron claro también que tampoco podrá procederse a la investidura del candidato «sin la pertinente autorización judicial, aunque comparezca personalmente en la Cámara, si está vigente una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión».