JxCat acudirá al Tribunal de Estrasburgo si el Constitucional avala el recurso del Gobierno

El rechazo al recurso abriría un grave conflicto, pero su admisión pondría fin de inmediato al sueño de Puigdemont

El Gobierno es consciente de que, tras el informe desfavorable del Consejo de Estado al recurso contra la investidura de Puigdemont, se expone a un nuevo varapalo, que sería mucho más grave si el Constitucional rechaza también admitir la impugnación. Pero, según expresó ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, están «obligados» a «hacer todo lo legalmente posible» para evitar que una persona «en busca y captura» pueda intentar ser investida.

¿Qué ocurriría si el Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso del Gobierno?

Los magistrados no van a entrar hoy en el fondo de la cuestión y se limitarán a decidir si admiten o no a trámite el recurso. En caso de que así fuera, el Gobierno tiene la facultad de anular el acto recurrido. Y, por tanto, no solo la investidura de Puigdemont sería inviable, sino que su propia designación como candidato estaría anulada. Ante eso, caben dos hipótesis. Una, que los independentistas presenten a un aspirante alternativo, lo que podría solucionar la cuestión en breve plazo. La máxima aspirante a sustituir a Puigdemont es en este momento su jefa de campaña, Elsa Artadi. Por el contrario, si insisten en mantener la candidatura de Puigdemont, habría que esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el fondo del asunto. Algo que se demoraría en el tiempo y que provocaría que, hasta que se emitiera esa sentencia, el presidente de facto de Cataluña seguiría siendo Mariano Rajoy, a través del artículo 155, dado que este no decae hasta que se forme un nuevo Gobierno.

