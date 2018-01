El tribunal del caso de los ERE rechaza citar a Susana Díaz como testigo

0

La Voz de Galicia C. C.

Sevilla / Colpisa 25/01/2018 05:00 h

Susana Díaz no tendrá que comparecer en el juicio de la denominada pieza política de los ERE, después de que la Audiencia de Sevilla rechazase ayer la petición realizada por la acusación popular que ejerce el PP al «no justificarse mínimamente la relevancia» de su presencia como testigo. En un auto dado a conocer ayer, la audiencia provincial resuelve en parte las cuestiones previas planteadas la pasada semana en las primeras sesiones de la vista oral, que se retomará el próximo día 12. La más llamativa, aunque poco relevante para la causa, era la petición sorpresiva del PP de solicitar que Díaz acudiese como testigo, apuntando a que de sus declaraciones públicas se desprendía un «amplio» conocimiento de la situación. Los populares buscaban así cercar al Ejecutivo autonómico con la foto de la actual presidenta sentada ante el juez y junto a sus antecesores en el cargo. La petición en su día fue calificada de «ridícula» por la Junta de Andalucía.

Testigos aceptados

El tribunal considera que «las manifestaciones públicas realizadas por Díaz sobre los hechos aquí enjuiciados no la convierte en testigo relevante de los mismos». Sí admite, no obstante, la petición de otros testigos, como el actual vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, al haber percibido una ayuda cuando estaba al frente de la alcaldía de Chiclana de la Frontera (Cádiz). También admite el testimonio de la exconsejera de Presidencia Mar Moreno, que fue apartada de la causa por el Tribunal Supremo, y otros cuatro ex altos cargos que continúan imputados en otras piezas separadas del caso ERE.

Junto a ellos prestará declaración la exdirectora de Trabajo del ministerio en época de José María Aznar, Soledad Córdova, quien en otra pieza separada apuntó a que las ayudas sociolaborales de la Junta eran similares a las concedidas por el Ejecutivo central y conforme a una orden ministerial de 1995.

El portavoz parlamentario de los socialistas andaluces, Mario Jiménez, consideró que se trata de una «bofetada sin manos a la estrategia de oposición barriobajera a la que acostumbra» el PP.