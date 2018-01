La nueva jueza española en el Tribunal de Derechos Humanos asegura que la «homosexualidad produce patologías»

0

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa se decantaba por la catedrática de Filosofía del Derecho María Elósegui Ichaso como nueva jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en representación de España. La elección de la jurista ha provocado un auténtico terremoto después de que salieran a la luz algunos extractos de artículos y entrevistas en los que Elósegui llega a vincular la homosexualidad con distintas patologías o en los que pone en duda la emancipación de la mujer o el uso del preservativo.

En una entrevista publicada en el portal Almudi, una página vinculada al Opus Dei, Elósegui asegura que «para muchos, el sexo biológico y el género, es decir los roles sociales, no están relacionados, de manera que podríamos construir nuestra identidad sexual al margen o de espaldas a nuestro sexo biológico. Pero el que lo podamos hacer, no quiere decir que el saldo sea positivo, sino que afectará a la construcción de nuestra personalidad. Quienes construyan y realicen su comportamiento sexual de acuerdo a su sexo biológico desarrollarán una conducta equilibrada y sana, y quienes se empeñen en ir contra su biología desarrollarán distintas patologías».

Pero la entrevista de Almudi no es la única que ha hecho que más de uno se revuelva contra la decisión de llevar a Elósegui hasta un organismo tan delicado como el Tribunal de Derechos Humanos. Según recoge eldiario.es, la catedrática también tiene mucho que decir sobre la incorporación de la mujer al mundo laboral. Firme defensora de la equiparación salarial entre hombres y mujeres y de la incorporación de la mujer al sector público y privado, Erósegui no considera estos factores como fórmulas para la emancipación de la mujer, sino como circunstancias necesarias para la sociedad, el mercado y el Estado para ser más plurales: «Las mujeres hoy no quieren emanciparse de nada», aseguraba en una entrevista.

También han sido analizadas con lupa sus opiniones sobre el uso del preservativo. En «La ONU aprueba el control de la población, con otro nombre», un artículo publicado en el año 1999, la jurista asegura que «no se explica que el preservativo no es eficaz frente a otras enfermedades de transmisión sexual más frecuentes que el SIDA, como gonorrea, sífilis, herpes, infecciones pelvianas, etc». «Tampoco el preservativo protege de los abusos sexuales en sí; más bien, puede fomentarlos en el violador, que pone medios para evitar un embarazo en la víctima».

Preocupación entre la oposición y varios colectivos

Tras la polémica ha llegado la preocupación. Varios partidos de la oposición y un buen puñado de colectivos han manifestado su desasosiego y pesar por la decisión de que las opiniones de Elósegui lleguen hasta el Tribunal de Derechos Humanos.

Izquierda Unida, Podemos y En Comú han calificado de «homófoba» a la catedrática y han llegado a calificar la elección de «bochornosa». La decisión de dar el puesto a una mujer que es «contraria a los derechos civiles y la libertad sexual», unos conceptos que, a su juicio, «no representan a España», un país que es «de los más avanzados» en esta materia, «no es justa para la ciudadanía».

En la misma línea se han situado las declaraciones de Ciudadanos. El portavoz de la formación naranja, Juan Carlos Girauta, ha lamentado las opiniones contra la homosexualidad expresadas públicamente por la catedrática vasca María Elósegui, y ha alertado del «sesgo» que eso supone en la institución a la hora de tomar decisiones.

Por su parte, los colectivos LGTBI ya han mostrado su «estupefacción y rechazo» ante la elección de Elósegui. El Observatorio Español contra la LGTBfobia ha asegurado estar verdaderamente «alarmado y preocupado» por que se haya elegido a María Elósegui para «un puesto de tal relevancia y compromiso social» como el TEDH, teniendo en cuantas sus «actitudes ante la diversidad sexual». Una opinión muy parecida a la que tiene el presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales, Jesús Generelo, que ha exigido al Gobierno que explique las razones que le han llevado a elegir a la catedrática como nueva jueza del TEDH. Generelo ha cuestionado que se haya elegido para defender los derechos humanos «a alguien que ha hecho manifestaciones estigmatizantes y tan fuera de todo apoyo ciéntifico» sobre el colectivo LGTBI.